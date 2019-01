Velodyne Lidar et YellowScan prennent la tête du marché de surveillance par drone, pour l'expansion de la capacité autoroutière





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui que le YellowScan Surveyor de YellowScan avait utilisé la technologie révolutionnaire des capteurs de Velodyne afin de générer des données cartographiques précises pour un projet de construction sur l'un des axes routiers les plus encombrés d'Europe centrale. YellowScan Surveyor, un système de surveillance par véhicule aérien sans pilote (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), améliore les processus précédents de surveillance manuelle, particulièrement fastidieux, en fournissant une méthode plus efficace de collecte des données du paysage, avec un niveau de précision et de détail accru.

Mené par Ventus-Tech à l'aide de YellowScan Surveyor, le projet visait à collecter des données sur un segment de 47 kilomètres de l'autoroute M1 (E60, E65, E75), au nord-ouest de la Hongrie. Les données collectées par 88 vols d'UAV sur une période d'un mois, ont permis aux ingénieurs de concevoir un plan afin d'élargir l'autoroute de 2+2 voies à 3+3 voies. YellowScan Surveyor comprend le capteur Pucktm, compact et polyvalent de Velodyne Lidar, qui fournit une image haute résolution de panorama complet permettant de mesurer et d'analyser avec précision tout type de paysage.

« YellowScan Surveyor est une véritable solution clefs en main pour des applications avancées telles que les autoroutes, permettant aux organisations d'éviter des études manuelles à la fois coûteuses et dangereuses », a indiqué Pierre d'Hauteville, Directeur chez YellowScan. « L'utilisation de la technologie de Velodyne Lidar nous permet de fournir le plus haut niveau de précision des données, de densité, et de produire des données de nuages de points géoréférencées en temps réel. »

Sur ce projet, YellowScan Surveyor, équipé de Puck, le capteur intelligent et puissant de Velodyne, a fourni 100 points de données par mètre carré avec une précision comprise dans les 5 centimètres. Ce niveau de précision des détails est particulièrement important lors de la reconception des routes, car l'élargissement d'une route exige la prise en compte de l'infrastructure existante, des réseaux de drainage, et de la végétation. Le projet est en phase de conception, de planification et d'approbation, la conception finale devant être approuvée d'ici à la fin du premier semestre 2019, et la construction devant être achevée d'ici à 2022.

« Les leaders de l'industrie s'appuient sur les nombreuses données de perception par ordinateur, de Velodyne, afin de fournir les systèmes de surveillance les plus performants avec une complexité réduite au minimum », a précisé Mike Jellen, Président et Directeur commercial chez Velodyne Lidar. « YellowScan bénéficie d'un système fiable entièrement intégré, conçu afin de satisfaire les besoins d'applications exigeantes en termes d'étude et de terrain. YellowScan Surveyor peut être facilement adapté à n'importe quel drone, générant des données quand et où les clients en ont besoin. »

« YellowScan Surveyor nous a permis de réaliser une étude rapide et efficace, avec une interruption minimale de la circulation, et de fournir des données 3D extrêmement détaillées qui décrivaient le paysage avec précision », a rapporté Balint Vanek, Ph.D, Directeur technique chez Ventus-Tech. « Le support client fourni par YellowScan était d'une incroyable qualité. L'entreprise nous a en effet fourni un support très utile pour nous aider à réaliser un projet aussi complexe et aussi vaste. »

À propos de YellowScan

Chez YellowScan, nous concevons, développons et produisons des solutions de cartographie UAV pour des applications professionnelles. Pleinement intégrés, ultra légers et faciles à utiliser, ces outils de collecte de données hautement automatisés sont utilisés par des clients du monde entier dans des domaines tels que l'arpentage, la foresterie, la recherche environnementale, l'archéologie, la cartographie des corridors, le génie civil et l'exploitation minière. Fort de plus de 13 ans d'expérience de terrain, YellowScan s'engage à fournir, pour ses solutions, le plus haut niveau de performance, de fiabilité et de robustesse. Nos plateformes sont testées sur le terrain dans le monde entier dans des environnements multiples (forêt tropicale, sol dénudé, montagnes, rivières, littoraux, mines à ciel ouvert, lignes électriques).

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne fournit les solutions lidar les plus intelligentes et les plus puissantes en matière d'autonomie et d'assistance au conducteur. Fondée en 1983 et basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar, révolutionnaires. En 2005, David Hall, fondateur et PDG de Velodyne, a inventé les systèmes lidar à vision panoramique en temps réel, révolutionnant la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, le polyvalent Ultra Pucktm, l'Alpha Pucktm, parfait pour une autonomie L4-L5, le VelaDometm à très grand-angle, et le Velarraytm optimisé pour les systèmes ADAS, sans oublier Vellatm, le logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 08:10 et diffusé par :