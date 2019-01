Kyriba, leader mondial des solutions de trésorerie, fait l'acquisition de l'américain FiREapps pour compléter son offre à destination des directions financières





Kyriba, le leader mondial des solutions de trésorerie et de financement dans le cloud, annonce aujourd'hui son rachat de FiREapps, le leader de la gestion du risque de change pour les entreprises. Cette acquisition va permettre d'offrir la solution intégrée la plus avancée et la plus efficace pour couvrir le cycle complet de gestion du risque de change (FX).

L'accord associera deux leaders mondiaux dans les domaines de la trésorerie et de la gestion des risques dans le cloud, et renforcera l'offre de Kyriba visant à protéger ses clients contre l'ensemble des risques financiers et opérationnels, notamment les expositions aux risques de change, la fraude aux paiements, le risque réglementaire, etc.

«La volatilité des devises est un défi stratégique majeur pour les trésoriers d'entreprise», a déclaré Kevin Permenter, Senior analyst dans le domaine des applications professionnels chez IDC, société d'étude leader dans le domaine des technologies. «Les dirigeants financiers exerçant leurs activités dans plusieurs pays devraient chercher à adopter une approche plus globale de leurs stratégies de gestion des risques.»

L'acquisition donnera naissance à une solution unique pour la gestion globale du risque de change, notamment la collecte et la consolidation de données, le reporting, l'analyse et l'aide à la décision, les paiements, la comptabilité de couverture, etc. La combinaison des deux solutions offrira un moyen plus rapide et plus efficace pour gérer les expositions de changes que l'utilisation de moyens obsolètes basés sur des feuilles de calculs et la collecte manuelle de données entre plusieurs systèmes.

Dans une récente étude de cas, les responsables financiers d'une société américaine de biens de grande consommation de plusieurs milliards de dollars de chiffre d'affaires ont partagé leurs résultats de l'utilisation de Kyriba et de FiREapps pour mieux gérer leurs liquidités, leurs paiements et leur exposition au change repartie entre 38 ERP, 25 entités commerciales et des dizaines de banques dans le monde. Le résultat initial est une réduction spectaculaire des pertes nettes en devises étrangères, passant de 90 millions de dollars (cumulés) entre 2013 et 2015 à 2 millions de dollars en 2016, et une visibilité presque doublée de la position de trésorerie à 95% de couverture.

«L'acquisition de FiREapps renforce notre volonté d'aider les dirigeants financiers à gérer de manière plus agile et plus efficace tous les types de risques, y compris les expositions de change», a déclaré Jean-Luc Robert, président-directeur général de Kyriba. «Nous sommes ravis d'accueillir les clients, les employés et les partenaires de FiREapps dans la famille Kyriba.»

Le marché des changes est l'un des plus importants marchés financiers au monde et est devenu de plus en plus volatile en raison d'événements géopolitiques tels que le Brexit, des conflits commerciaux et des pressions persistantes exercées par une économie hyper inflationniste. Selon les données de FiREapps, les principales entreprises mondiales ont perdu au moins 39 milliards de dollars au cours du premier semestre de 2018, contre 14 milliards de dollars pour la même période l'année précédente. L'analyse, tirée du rapport d'impact sur le risque de change du deuxième trimestre 2018 de FiREapps, a échantillonné les données de 1 200 sociétés multinationales cotées en bourse.

«Le marché demande une solution unique fournie par un éditeur expert pour gérer de façon complète l'exposition en devises », a déclaré Wolfgang Koester, fondateur et PDG de FiREapps. «En rejoignant Kyriba, nous comblons cette lacune avec une solution hautement différenciée, tout en nous alignant sur des capacités de première ordre pour la gestion de la trésorerie et des risques, les paiements, l'optimisation du fonds de roulement et plus encore.»

À propos de Kyriba Corp.

Kyriba est le fournisseur numéro 1 de solutions de gestion de trésorerie et des risques financiers dans le Cloud. Kyriba libère le potentiel des leaders financiers et de leurs équipes grâce à ses solutions reconnues pour la gestion du cash, des risques, des paiements et du working capital. Kyriba offre une plate-forme 100% SaaS hautement sécurisée, une connectivité bancaire performante et une intégration complète pour relever les défis financiers les plus complexes d'aujourd'hui. Des milliers d'entreprises, incluant plusieurs des plus grandes organisations au monde, comptent sur Kyriba pour rationaliser leurs processus clés, se protéger des pertes liées aux fraudes et à la cybercriminalité, et accélérer les opportunités de croissance grâce à un soutien décisionnel avancé. Le cabinet d'analyses technologiques IDC a reconnu Kyriba en tant que leader mondial de ses applications MarketScape for SaaS et de gestion de la trésorerie et des risques en cloud pour 2017-2018. Le siège social de Kyriba est situé à New-York (USA) et nous avons des bureaux à San Diego, Paris, Londres, Tokyo, Singapour, Dubaï, Hong-Kong, Shanghai et Rio de Janeiro.

