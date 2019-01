Xultophy® est maintenant disponible au Canada pour aider à améliorer la maîtrise glycémique, un problème touchant 50 pour cent des Canadiens atteints de diabète de type 2





Selon les estimations, 3,1 millions de Canadiens vivent avec le diabète de type 2, dont la moitié qui n'est pas en mesure de maîtriser adéquatement sa glycémie1,2,3

L'injection uniquotidienne de Xultophy® combine l'insuline dégludec et le liraglutide pour aider les patients à atteindre les valeurs cibles de glycémie, tout en bénéficiant d'un profil d'innocuité bien établi4

MISSISSAUGA, ON, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Novo Nordisk a annoncé aujourd'hui que Xultophy® (injection d'insuline dégludec + liraglutide), une association à rapport fixe en une prise uniquotidienne dans un stylo prérempli, est maintenant disponible partout au Canada pour le traitement du diabète sucré de type 24. Sur les 3,5 millions de Canadiens diabétiques, on estime qu'environ 90 pour cent vivent avec le diabète de type 21,2.

« Lorsque le diabète de type 2 n'est pas géré de façon optimale, il peut conduire à de nombreux problèmes de santé, y compris les maladies cardiaques, accident vasculaire cérébral, maladie rénale, cécité, atteintes nerveuses, amputations des jambes et des pieds, et la mort », selon le Dr Irving Gottesman, endocrinologue, Trillium Health Partners, Hôpital Credit Valley, et professeur adjoint à l'Université de Toronto. « Les études ont démontré que la moitié des Canadiens atteints de diabète de type 2 n'atteignent pas actuellement leurs valeurs cibles de glycémie. Un traitement en association à rapport fixe qui peut simplifier leur thérapie, permet aux patients d'atteindre leurs valeurs cibles tout en réduisant le risque d'hypoglycémie et possiblement le gain de poids. »

Selon une étude effectuée en 2015, il existe des différences dans la façon dont les médecins et les patients perçoivent la notion de « maîtrise » en ce qui concerne la gestion du diabète5. Les chercheurs ont découvert que les médecins accordaient la priorité aux taux d'HbA 1c , aux complications du diabète et à la fréquence/gravité de l'hypoglycémie pour déterminer si le diabète est bien contrôlé5. Toutefois, l'étude a révélé que les personnes vivant avec le diabète prenaient en compte les facteurs tels que leurs niveaux d'énergie, la quantité d'insuline utilisée par jour et la prévisibilité de la vie parmi les facteurs les plus importants5. Cette différence suggère un besoin d'améliorer la communication entre les patients et les médecins pour améliorer la gestion du diabète5.

« Avoir un dialogue franc pendant les consultations avec les patients qui n'atteignent pas leurs valeurs cibles de glycémie pourrait fournir des données importantes afin d'aider les personnes vivant avec le diabète de type 2 à atteindre leurs valeurs cibles en fonction de divers facteurs qui importent le plus au patient », a ajouté le Dr Irving Gottesman.

Xultophy® a été approuvé par Santé Canada en avril 2018. Au Canada, Xultophy®, en une prise uniquotidienne, est indiqué comme traitement d'appoint à des modifications du mode de vie chez les adultes atteints de diabète sucré de type 2 pour améliorer la maîtrise glycémique, en association avec la metformine et avec ou sans sulfonylurée quand ceux-ci (pris en association avec une dose d'insuline basale inférieure à 50 unités par jour ou une dose de liraglutide égale ou inférieure à 1,8 mg par jour) ne permettent pas d'obtenir une maîtrise glycémique adéquate4. Xultophy® peut être administré à tout moment de la journée, indépendamment des repas, de préférence à la même heure chaque jour4.

À propos du programme de développement clinique DUALtm

L'approbation de Xultophy® est basée sur les données d'efficacité et d'innocuité du programme de développement clinique DUALtm (traitement à double action de liraglutide et d'insuline dégludec pour le diabète de type 2). Dans le cadre de trois essais DUALtm portant sur 1 393 adultes randomisés atteints de diabète de type 2, les patients dont la maîtrise a été inadéquate avec le traitement par le liraglutide ou l'insuline glargine et ayant passés au traitement par Xultophy® ont atteint des réductions considérables du taux d'HbA 1c 4. Chez les adultes dont la maîtrise a été inadéquate par l'insuline glargine et l'insuline dégludec, Xultophy® a démontré des réductions cliniquement plus importantes du taux d'HbA 1c par rapport aux niveaux de départ (-1,83 % pour le groupe recevant Xultophy® comparativement à -1,22 % pour le groupe recevant l'insuline glargine et -1,96 % pour le groupe recevant Xultophy® comparativement à -0,97 % pour le groupe recevant l'insuline dégludec)4.

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés durant le traitement par Xultophy® étaient l'hypoglycémie et les effets indésirables gastro-intestinaux. Parmi ces derniers, les nausées étaient les plus fréquemment signalées, mais leur intensité diminuait avec la poursuite du traitement4.

À propos de Xultophy®

Xultophy® est une association à rapport fixe composée d'un analogue de l'insuline dégludec à action prolongée et d'un agoniste du récepteur du GLP-1 (le liraglutide) dans un stylo injecteur prérempli pour une prise uniquotidienne.

L'insuline dégludec réduit la glycémie en facilitant l'absorption du glucose une fois liée aux récepteurs d'insuline, particulièrement dans les muscles et les tissus adipeux tout en inhibant la production hépatique de glucose4. Le liraglutide stimule la sécrétion glucodépendante d'insuline et diminue la sécrétion de glucagon4.

À propos de Novo Nordisk

Novo Nordisk est une entreprise de soins de santé internationale et un leader qui innove dans les soins du diabète depuis plus de 90 ans. Cet héritage nous a dotés d'une expérience et de capacités qui nous permettent aussi d'aider les gens à vaincre d'autres maladies chroniques graves, l'hémophilie, les troubles de la croissance et l'obésité. Novo Nordisk, dont le siège social est situé au Danemark, est une entreprise qui emploie environ 41 700 personnes dans 77 pays et commercialise ses produits dans plus de 165 pays. Pour plus de renseignements, visitez novonordisk.ca, Twitter, YouTube.

