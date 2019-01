Princess Auto confirme que son deuxième magasin au Québec sera situé à Laval





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Princess Auto a le plaisir d'annoncer que son deuxième magasin dans la province de Québec sera situé à Laval.

Le mois dernier, l'annonce de l'expansion au Québec de cette entreprise familiale canadienne a suscité l'enthousiasme des clients québécois.

Le magasin de Laval sera situé près du boulevard Robert-Bourassa tandis que le magasin de Saint-Jérôme sera situé à proximité du boulevard Grand Héron. L'ouverture des deux magasins est prévue à l'automne 2019. Ils seront très accessibles et il sera facile d'y trouver du stationnement.

Mettre en place l'équipe du Québec

Sous le leadership de Marc-André Fournier, vice-président des opérations au Québec, Princess Auto est en train de constituer l'équipe du Québec. Les directeurs des deux magasins ont été embauchés au printemps 2018, bien avant l'ouverture des magasins, pour faire en sorte qu'ils bénéficient d'une expérience Princess Auto approfondie et d'une formation enrichie. Depuis, ils parcourent le pays pour découvrir ce qui rend unique la culture de Princess Auto et pour établir des relations avec d'autres membres d'équipe. Possédant une solide expérience en gestion et en vente au détail, Danielle Rozon (Bureau en gros, Target, Patrick Morin) va diriger le magasin à Laval tandis qu'Yves Bergeron (Lunetterie NewLook, Oakley) va diriger le magasin à Saint-Jérôme.

Le processus de recrutement est en cours afin de pourvoir les postes de directeurs adjoints et de responsables de département pour les deux magasins. Les candidats intéressés peuvent postuler via le site web de Princess Auto. Le recrutement de masse pour un vaste éventail de postes devrait commencer au mois de mai.

Depuis plus de 85 ans, Princess Auto offre aux professionnels spécialisés, aux mécaniciens amateurs et aux gens qui aiment tout simplement bricoler les outils dont ils ont besoin pour leurs projets, peu importe la nature de ceux-ci. Grâce à son unique assortiment d'outils, d'équipement et de produits allant de l'hydraulique à la soudure, Princess Auto complète le secteur de la rénovation au lieu de lui faire concurrence.

Depuis ses 46 magasins répartis à travers le pays et son équipe qui compte plus de 2 500 membres, l'entreprise est reconnue pour son excellent service à la clientèle et ses prix compétitifs.

Fondée en 1933, Princess Auto est une entreprise familiale canadienne qui compte plus de 2500 membres d'équipe et qui a son siège social à Winnipeg, au Manitoba. L'entreprise sert ses clients depuis 46 magasins répartis à travers le pays, un centre d'appels national et un magasin en ligne. Grâce à sa vaste gamme de produits, Princess Auto a pour objectif de fournir à ses clients les outils et équipements dont ils ont besoin et de leur offrir une expérience de magasinage hors pair, sans oublier la garantie Princess Auto: "Aucune vente n'est finale avant que le client ne soit satisfait". Avec la création de sa fondation The Princess Auto Foundation, Princess Auto offre des bourses d'études aux étudiants inscrits dans des programmes de métiers spécialisés dans des collèges canadiens. Pour plus d'information concernant l'entreprise, veuillez consulter www.princessauto.com et suivez-les sur Twitter Facebook Instagram.

SOURCE Princess Auto

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 08:00 et diffusé par :