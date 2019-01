BMO annonce la nomination de Kristi Mitchem au poste de chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs





Kristi Mitchem se joint à BMO à titre de chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs, afin de stimuler l'innovation et la croissance axées sur les clients.

Richard Wilson prend sa retraite de son poste de chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs, après avoir contribué avec succès à positionner BMO en tant que gestionnaire de fonds d'envergure mondiale.

Joanna Rotenberg , chef - BMO Gestion de patrimoine, dirigera la stratégie intégrée et la croissance de haut niveau de la Gestion de patrimoine et de la Gestion d'actifs à l'échelle mondiale.

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui la nomination de Kristi Mitchem au poste de chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs. Elle relèvera de Joanna Rotenberg, chef - BMO Gestion de patrimoine. Richard Wilson, chef de la direction, BMO Gestion mondiale d'actifs depuis 2014, a choisi de prendre sa retraite. La nomination de Mme Mitchem entre en vigueur le 18 mars 2019.

« Richard aura laissé une marque indélébile sur notre organisation, a souligné Mme Rotenberg. Il a positionné BMO comme un important gestionnaire d'actifs mondial, BMO Gestion mondiale d'actifs administrant un actif sous gestion de plus de 320 milliards de dollars. Sous sa gouverne, nous avons apporté des capacités de classe mondiale à tous nos marchés. »

« Kristi possède une excellente feuille de route en matière de leadership transformateur, a poursuivi Mme Rotenberg. Elle est déterminée à faire vivre une expérience différente aux clients en relevant leurs défis les plus pressants en matière de placement. Son expertise en gestion d'actifs, sa créativité et sa sagacité technologique constitueront un puissant catalyseur du prochain chapitre de notre croissance. »

Mme Mitchem possède une expérience impressionnante à la direction d'équipes mondiales dans l'ensemble des principales catégories d'actifs grâce à des partenariats créés avec des investisseurs et des clients institutionnels et de détail. Elle rejoint BMO après Wells Fargo, où elle était chef de la direction et responsable du service de gestion d'actifs. Dans le cadre de ces fonctions, elle a dirigé 28 équipes de placement indépendantes qui contrôlaient un actif sous gestion d'environ 500 milliards de dollars américains. Mme Mitchem apporte également de l'expérience acquise auprès de State Street Corporation, de BlackRock et de Goldman Sachs. Tout au long de sa carrière, elle a défendu la diversité et l'inclusion.

« Kristi est très respectée dans l'industrie. Je suis heureux qu'elle se joigne à notre équipe et qu'elle poursuive l'excellent travail de Richard en prenant les rênes du secteur de la gestion d'actifs de BMO pour offrir à nos clients une performance et un service exceptionnels, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. J'ai confiance en notre capacité à offrir des solutions de placement novatrices, à favoriser constamment la fidélisation de la clientèle, à renforcer notre position concurrentielle et à alimenter notre croissance dans l'ensemble de la plateforme de la gestion de patrimoine. »

Les changements positionneront les activités de gestion de patrimoine dans une perspective de croissance mondiale continue et permettront à BMO de tirer parti de ses avantages stratégiques. L'organisation a récemment annoncé la création de Gestion de patrimoine Canada et Asie, un autre exemple de la façon dont BMO s'unit pour offrir le meilleur service possible à ses clients.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 774 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 07:30 et diffusé par :