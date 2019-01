SIGG et HP s'associent pour porter la définition d'une chaussure de course personnalisée à un tout nouveau niveau





L'ère de la personnalisation sur mesure arrive

SHANGHAI, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Ne serait-il pas bien de personnaliser une paire de chaussures de course « intelligentes » basées sur les propres mesures physiques et habitudes en matière d'exercice physique de chacun ?. Et ne serait-il pas agréable de posséder une paire de chaussures de course aussi uniques et aussi exclusives ? Dans le passé, ces idées étaient au-delà du possible, mais, aujourd'hui, elles sont devenues réalité. Récemment, SIGG Outdoors (« SIGG ») a annoncé formellement un partenariat avec la société américaine HP, l'une des 500 plus grandes sociétés de haute technologie au monde. En se basant sur la plateforme FitStation, les deux sociétés rechercheront et développeront les chaussures de course professionnelles numériques et dynamiquement adaptées les plus avancées et les plus personnalisées sur le plan technologique à l'échelle mondiale. D'après le plan, SIGG, le partenaire exclusif de HP FitStation en Chine, lancera ce produit innovant à l'ISPO, qui se tiendra en Chine en janvier 2019, et déploiera le produit pour les consommateurs chinois en mars 2019.

FitStation, une plateforme de technologie 3D avant-gardiste prise en charge par les technologies matérielles et logicielles de HP, prend une série de mesures liées à l'exercice physique de l'acheteur prospectif, y compris l'analyse dynamique de la démarche et de la pression du pied pendant la marche et la course, en utilisant des technologies de balayage et d'impression 3D. La plateforme crée une image 3D précise de chaque pied et des mesures de pression du pied de la personne en mouvement, ainsi que d'autres données nécessaires pour personnaliser une paire de chaussures de course unique en son genre, créant ainsi un ajustement parfait basé sur le contour exact du pied, tout en appariant d'autres aspects de la construction de la chaussure avec les habitudes de course et la posture. Lors des pré-expositions des derniers marathons de Pékin et de Shanghai, SIGG a démontré l'équipement de test FitStation aux visiteurs et a pris les mesures de contour de pied dynamiques de certaines personnes qui s'étaient arrêtées pour en faire l'expérience pratique, ce qui a attiré fortement l'attention des coureurs. La plateforme FitStation a révolutionné le processus de fabrication de chaussures traditionnel et la façon dont les coureurs et les joggeurs gèrent leur entraînement, marquant ainsi le commencement de l'ère de la personnalisation sur mesure dans le secteur des chaussures de course.

Le développement rapide de la technologie d'intelligence artificielle (AI) a permis de répondre pleinement aux exigences personnalisées des consommateurs, mettant le « Je » et le « mon » à l'avant plan du processus d'achat des biens de consommation. Les chaussures de course d'ancienne génération des chaînes de production et d'assemblage traditionnelles ne peuvent répondre qu'aux attentes les plus basiques des consommateurs. Et pourtant, chaque personne a des exigences et des attentes différentes de leurs chaussures de course qui sont influencées par le niveau d'amortissement, la fréquence de course et même la façon dont le pied du coureur touche le sol à chacun de ses pas.

Afin de répondre à ce défi, SIGG s'est employée à produire une chaussure de course personnalisée entièrement profilée selon le pied du propriétaire de la chaussure et réceptive à ses habitudes en matière d'exercice physique, après avoir pris des mesures précises du contour du pied et étudié de manière approfondie le comportement du coureur pendant l'exercice, avec comme résultat une chaussure offrant l'expérience de course désirée. Avec l'arrivée de la technologie IA, HP, un fabricant d'imprimantes renommé à l'international, s'est consacré à la recherche et au développement de technologies d'impression 3D de qualité supérieure avec un ratio performance/prix optimisé permettant aux consommateurs de bénéficier de la supériorité de hautes technologies. SIGG et HP sont d'accord pour dire que le marché mondial des chaussures de course va entrer dans une « ère de personnalisation sur mesure » prometteuse. Par conséquent, les deux sociétés représentant deux industries différentes se sont associées pour développer et produire des chaussures de course personnalisées dynamiques et numériques professionnelles. Au sujet de la coopération, Qi Jun, PDG de SIGG Outdoors, a déclaré, « Le projet développé conjointement avec la société américaine HP marque l'entrée de SIGG dans le secteur mondial des produits de sport du futur, un secteur qui sera caractérisé par l'avant-gardisme et l'innovation. Nous comptons lancer plusieurs autres nouveaux produits de sport exploitant des technologies d'avant-garde que nous sommes impatients de développer conjointement avec des sociétés high-tech de calibre mondial. »

Actuellement, SIGG et HP introduisent la version 1.0 des chaussures de course personnalisées et étendront progressivement leurs efforts en R&D à la personnalisation de tous les composants de la chaussure de course, y compris la semelle extérieure et la claque, pour produire des chaussures entièrement personnalisées de qualité supérieure et peu coûteuses. SIGG, la marque de gourde suisse vieille de plus de cent ans, est célèbre pour ses gourdes de sport en extérieur et vend des produits à plus de 50 pays sur six continents. La société a pour mission de fournir une gamme complète de marchandises et de services en extérieur aux consommateurs de Chine et d'autres pays et régions du monde.

