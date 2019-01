Sally Folk et la troupe C4 de l'émission Révolution en vedette à Laval en blanc





LAVAL, QC, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Du 25 au 27 janvier, Laval en blanc propose une pléiade d'activités en plein air avec une programmation de spectacles divertissants et gratuits. Le vendredi 25 janvier, la troupe de danse lavalloise C4, finaliste à l'émission de télévision Révolution, viendra réchauffer la foule avec différents styles de danses urbaines, tout juste avant le populaire feu d'artifice. Le samedi 26 janvier, le Vieux-Sainte-Rose vibrera au son de la musique de Sally Folk. Forte de ses quatre albums et de ses succès qui s'enchainent sur les ondes, la chanteuse offrira une soirée feutrée et envoûtante.

Programmation des spectacles de Laval en blanc

25 janvier

19 h -- Atelier de danse urbaine avec C4 . Scène extérieure

. 19 h 30 -- Feux d'artifice. Un spectacle pyromusical éblouissant et unique.

26 janvier

13 h et 15 h -- Trad sur mesure. Chapiteau Banque Nationale

18 h à 22 h -- Nouveau! Grande fête lumineuse. Site extérieur

20 h -- Sally Folk . Chapiteau Banque Nationale

27 janvier

13 h et 15 h -- Bon Débarras. Chapiteau Banque Nationale

15 h -- Cinéma en famille. Nelly et Simon : Mission Yéti. Centre d'interprétation de l'eau

Programmation complète de Laval en blanc au

dehors.laval.ca https://www.laval.ca/dehors/Pages/Fr/activites-et-spectacles.aspx

Vidéo promotionnelle : https://youtu.be/CY072VbFW7Q

