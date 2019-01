C2 Montréal donne le coup d'envoi de sa programmation 2019 avec des femmes ayant redéfini l'échelon de la haute direction





La Dre Martine Rothblatt et Alicia Tillman sont les têtes d'affiche de la première série de conférenciers dynamiques et variés qui prendront la parole à C2 Montréal 2019 (du 22 au 24 mai).

MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - C2 Montréal, la conférence d'affaires transformatrice primée, annonce l'ajout de deux femmes inspirantes à sa programmation 2019. La Dre Martine Rothblatt, une influente entrepreneure (PDG, United Therapeutics Corporation), et Alicia Tillman, spécialiste en marketing interentreprises (directrice commerciale, SAP), se joindront au cinéaste Spike Lee et à plusieurs autres conférenciers à l'occasion de la 8e édition de C2 Montréal, qui s'annonce fort prometteuse.

Dre Martine Rothblatt : la pionnière

L'une des cofondatrices de Sirius XM, la Dre Martine Rothblatt a fait le saut en biotechnologie après que sa fille a reçu un diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire à l'âge de 5 ans. Non seulement a-t-elle mis au point un traitement efficace, sauvant ainsi la vie de sa fille et celle de nombreuses autres personnes, mais elle est aussi parvenue à commercialiser ce traitement, qui génère près de 1,5 milliard de dollars en recettes chaque année. En 1996, la Dre Rothblatt a fondé la United Therapeutics Corporation, où elle occupe toujours le poste de PDG. En tant que femme transgenre, elle fut également le fer de lance du premier appel à l'établissement de normes internationales en matière de santé pour les personnes transgenres. De plus, elle a récemment écrit des ouvrages portant sur la xénotransplantation (Your Life or Mine), la cyberéthique (Virtually Human) et l'identité de genre non binaire (Transgender to Transhuman).

Alicia Tillman : la championne des marques

Figurant au palmarès Forbes des 50 directeurs commerciaux les plus influents au monde de 2018, Alicia Tillman, une directrice de marketing stratégique primée travaillant pour SAP, est à l'avant-plan de la défense des objectifs des marques. Cette spécialiste du marketing B2B a mis sur pied le programme « Women in Leadership » chez SAP Ariba, créant ainsi une communauté de plus de 3 000 femmes provenant de l'ensemble de l'industrie de la technologie. Celles-ci ont donc accès à de l'accompagnement dans des domaines tels que l'image de marque personnelle et le développement d'une présence exécutive pour les cadres. Alicia a également lancé le tout premier forum de l'industrie du voyage d'affaires en Chine, en plus d'avoir créé la première plateforme de médias sociaux pour American Express Voyages d'affaires et d'avoir mis au point le premier produit de fidélisation de la clientèle de l'industrie à utiliser la ludification.

Changer les règles du jeu dans les hautes directions

C2 Montréal accueillera ces remarquables chefs de file féminins qui révolutionnent non seulement le monde des affaires, mais aussi la vie quotidienne des gens. « La Dre Martine Rothblatt et Alicia Tillman incarnent la persévérance et la passion », a déclaré Richard St-Pierre, président de C2 Montréal. « Leur désir commun de repousser les limites leur a permis d'atteindre des objectifs qui, de prime abord, semblaient impossibles. Le dévouement dont elles ont fait preuve leur a permis de devenir à la fois de grandes dirigeantes reconnues mondialement pour leurs réalisations, et des modèles pour le leadership de demain. »

C2 Montréal dévoile une liste de conférenciers diversifiée pour l'édition 2019

C2 Montréal est également fier d'accueillir sur sa scène une variété de talents issus de divers domaines, allant du monde des arts jusqu'au milieu scientifique :

Stéphanie Dinkins, artiste et défenseure de l'IA inclusive

Lisa Jackson , cinéaste Anishinaabe primée

, cinéaste Anishinaabe primée Daan Roosegaarde, designer néerlandais

Dr Justin Sanchez , innovateur en neurotechnologie à la DARPA

, innovateur en neurotechnologie à la DARPA Mark Tercek , défenseur de l'environnement de renommée mondiale

, défenseur de l'environnement de renommée mondiale Mounir Zok , ingénieur novateur en technologie sportive

, ingénieur novateur en technologie sportive Sarah Cooper , humoriste du monde des affaires

, humoriste du monde des affaires Jacy Reese , défenseur de l'alimentation durable et spécialiste des sciences sociales

Ces invités, qui partageront leurs idées et leur expertise, comptent parmi le nombre grandissant d'esprits créatifs qui monteront sur scène du 22 au 24 mai à Montréal, au Canada. Pour réserver des billets au tarif hivernal, cliquez ici.

À propos de C2 Montréal

C2 Montréal est une conférence immersive de trois jours qui inspire chaque année plus de 7000 décideurs provenant de multiples continents et industries. Organisme à but non lucratif, C2 Montréal a été imaginé par Sid Lee en collaboration avec son partenaire fondateur le Cirque du Soleil. Dans un environnement collaboratif conçu spécialement pour engendrer de nouvelles idées, l'objectif de C2 Montréal est de créer un espace où les participants ont l'opportunité de remettre en question leur point de vue, d'explorer de nouvelles perspectives et de réinventer leur manière de faire des affaires. Cet événement a été décrit comme « réinventant la façon dont nous faisons du réseautage » en plus d'avoir gagné le prix de « Meilleure conférence » et de « La conférence la plus innovante » de Bizbash en 2018. C2 Montréal présentera sa 8e édition du 22 au 24 mai 2019 à Montréal, Canada.

