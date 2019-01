Plus qu'une semaine avant la Journée Bell Cause pour la cause : merci aux organisations d'un peu partout au Canada de promouvoir la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde





MONTRÉAL, le 23 janv. 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche de la Journée Bell Cause pour la cause, qui aura lieu mercredi prochain, le 30 janvier, nous tenons à remercier les centaines d'organisations d'un bout à l'autre du pays qui contribuent généreusement à promouvoir ce qui sera la plus vaste conversation sur la santé mentale au monde.

« L'engagement de tout un chacun à l'égard de la santé mentale est essentiel pour que nous puissions réaliser des progrès. Pendant la Journée Bell Cause pour la cause, nous pouvons tous nous joindre à la conversation en envoyant des messages de soutien afin de lutter contre la stigmatisation, de lancer un appel à l'action et de contribuer directement au financement par Bell de programmes en santé mentale. Nous remercions ces organisations de premier plan d'encourager tout le monde à se rallier à la cause de la santé mentale et de faire entendre notre voix au cours de ce qui devrait être la Journée Bell Cause pour la cause la plus fructueuse à ce jour, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. »

Le nombre d'organisations qui participent à la promotion de la santé mentale et de la campagne de la Journée Bell Cause pour la cause ne cesse de croître d'une année à l'autre. Cette année, plus de 200 universités et collèges canadiens organisent des épreuves d'athlétisme et d'autres activités sur les campus afin de promouvoir les programmes en santé mentale qui y sont offerts. D'autres institutions et organisations à l'échelle du pays - notamment des créateurs de contenu et des entreprises du secteur des médias, des festivals, des plateformes de médias sociaux, des organisations gouvernementales et militaires, des syndicats, des équipes sportives et des organisations d'athlétisme, des associations, des sociétés et des concurrents - prêtent leur notoriété et leurs plateformes pour soutenir la cause.

Bell Cause pour la cause remercie du fond du coeur toutes les organisations ci-dessous pour leur soutien :

Joignez-vous à la Journée Bell Cause pour la cause

Tout le monde est invité à se joindre à la conversation pendant la Journée Bell Cause pour la cause, en envoyant des messages de soutien sur diverses plateformes afin d'accroître la sensibilisation et d'encourager des actions en faveur de la santé mentale. Le 30 janvier prochain, Bell versera, pour chacune des interactions ci-dessous, 5 cents au profit de programmes canadiens en santé mentale; les participants n'auront pas à payer d'autres frais que ceux qu'ils paient habituellement à leur fournisseur de services pour Internet et leur service de téléphonie.

Appels : Chaque appel mobile et interurbain effectué par les clients des services sans fil et téléphoniques de Bell

Messages texte : Chaque message texte envoyé par les clients des services sans fil de Bell

Twitter : Chaque tweet et rediffusion de tweet utilisant le mot-clic #BellCause et présentant l'émoji Bell Cause pour la cause, et chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Twitter.com/Bell_Cause

Facebook : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à Facebook.com/BellCausePourLaCause et utilisation du cadre Bell Cause pour la cause

Instagram : Chaque visionnement de la vidéo de la Journée Bell Cause pour la cause à l'adresse Instagram.com/bell_cause

Snapchat : Chaque utilisation du filtre Bell Cause pour la cause et visionnement de la vidéo

Depuis le lancement de la Journée Bell Cause pour la cause en 2011, 867?449?649 interactions ont été enregistrées et l'on prévoit franchir le cap du milliard le 30 janvier. Le financement total de Bell en santé mentale, qui comprend les dons de l'entreprise correspondant à l'engagement de la Journée Bell Cause pour la cause et au montant initial de 50 millions $ versés pour lancer l'initiative, dépasse actuellement 93?423?628,80 $ et l'on s'attend à ce qu'il dépasse 100 millions $ au total le 30 janvier.

À propos de Bell Cause pour la cause

L'initiative en santé mentale Bell Cause pour la cause repose sur quatre piliers d'intervention : la lutte contre la stigmatisation, l'accès aux soins, la recherche et le leadership en milieu de travail. Depuis son lancement en septembre 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 900 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, et a versé d'importants dons à des hôpitaux, à des universités et à d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause.

