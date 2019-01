La tradition fusionne harmonieusement avec le design contemporain





NEW YORK, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, une marque de luxe internationale fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, a le plaisir d'annoncer la poursuite de son expansion mondiale à Varsovie, en Pologne.

En voie d'atteindre 20 hôtels dans le monde d'ici 2020, les hôtels Nobu sont devenus synonymes de service passionné, de design unique et de luxe sans prétention. Reflétant ces valeurs fondamentales au sein de la culture locale, l'hôtel Nobu Warsaw sera situé au coeur de la ville historique. Avec 120 chambres, de vastes espaces de réunion et d'événementiel, un centre de fitness et un restaurant Nobu exclusif, l'établissement sera un mélange intégré d'hôtel de luxe et d'espaces de vie dynamiques.

La première propriété polonaise de Nobu Hotel ouvrira au premier semestre de l'an prochain et occupera un nouveau bâtiment situé rue Wilcza, conçu par un cabinet d'architecture polonais, Medusa Group, et englobera également l'hôtel Rialto existant. La remise à neuf du design sera une initiative conjointe de Medusa Group et de Studio PCH, une société de design basée en Californie. Le nouveau bâtiment constituera une conception architecturale transformatrice pour Varsovie, fusionnant avec le bâtiment d'origine du Rialto.

Varsovie est le coeur culturel de la Pologne, et l'une des villes les plus dynamiques du pays. Avec son milieu des affaires florissant, Varsovie a été classée 7e plus grand marché émergent au monde et continue d'évoluer en tant que destination touristique riche.

Trevor Horwell, président-directeur général de Nobu Hotel, a déclaré : « Alors que nous entamons l'année 2019, il s'agit de notre tout nouvel hôtel en Europe et du début d'un partenariat prometteur. Nous sommes véritablement fiers d'annoncer l'ajout du Nobu Hotel Warsaw à notre famille croissante d'hôtels et de restaurants Nobu. Avec ce nouvel établissement, notre portefeuille d'hôtels totalise 17 établissements, étayant notre stratégie qui vise à nous tailler notre propre niche tout en restant fidèles à notre marque et aux clients Nobu. »

Karolina Kaim, présidente de Tacit Investment, a déclaré : « Nobu est une marque mondiale, reconnaissable grâce à la passion de ses fondateurs, à son service exceptionnel et à son excellente cuisine. En combinaison avec l'hospitalité et le dynamisme polonais, nous allons créer un lieu enthousiasmant et unique qui conquerra les coeurs de nos clients. Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir offrir à nos clients les célèbres plats du chef Nobu Matsuhisa, servis dans les restaurants Nobu à travers le monde et reconnus depuis des années comme étant une cuisine asiatique de la plus haute qualité. »

