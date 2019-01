/R E P R I S E -- Retrait du Conseil d'Opitciwan de la Négociation territoriale globale - Le Grand Chef de la Nation Atikamekw laisse les discussions ouvertes avec le Chef d'Opitciwan Christian Awashish/





NITASKINAN, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Grand Chef de la Nation Atikamekw, monsieur Constant Awashish, prend acte du retrait unilatéral du Conseil d'Opitciwan des Négociations territoriales globales tel qu'annoncé par le Chef de la communauté d'Opitciwan, monsieur Christian Awashish. « En tant que Grand Chef je suis responsable de veiller au bon déroulement des négociations et je demeure pleinement ouvert à la discussion, car je crois que l'avancement concret de notre Nation passe par l'unité, la collaboration et la cohésion », a déclaré le Grand Chef Constant Awashish.

Bien que les travaux de la Négociation territoriale globale aient débuté il y a déjà 40 ans, les discussions sont fondées sur le respect des traditions, de la culture atikamekw, du territoire ancestral et une participation active au développement économique et social, ce qui est absolument essentiel pour répondre aux réalités qu'aucune Première Nation ne peut aujourd'hui ignorer. « Nous allons mener des consultations auprès des Conseils de Manawan et de Wemotaci ainsi qu'auprès de l'ensemble des membres de la Nation afin de convenir de la suite des démarches. Ce dossier est un enjeu majeur qui touche l'ensemble de notre Nation », a ajouté Constant Awashish.

Le Grand Chef tient à souligner que la Nation Atikamekw a réaffirmé en 2014 sa souveraineté sur le Nitaskinan et c'est sur cette base qu'elle négocie une entente de Nation à Nation.

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) reconnaît dans cette annonce un ensemble d'enjeux. « Je suis convaincu que le temps d'arrêt qui nous est imposé par cette annonce mènera vers une réflexion collective porteuse pour notre avenir », selon Constant Awashish.

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

