À l'occasion du Nouvel An chinois, WeChat Pay et LE BHV MARAIS s'associent pour offrir à leurs clients chinois à Paris une expérience d'achat remarquable





PARIS, le 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- A l'occasion du Nouvel An chinois, le BHV MARAIS et WeChat Pay lancent un pop-up interactif au rez-de-chaussée du navire amiral de la rue de Rivoli. L'occasion pour la clientèle chinoise de ce grand magasin d'expérimenter un tout nouvel environnement d'achat dans un véritable « smart store » parisien. En s'associant à WeChat Pay, Le BHV Marais enrichit son portefeuille de solutions intelligentes et durables afin d'offrir à ses clients chinois des produits et des services diversifiés et personnalisés à distance, tout en continuant à leur proposer une expérience shopping unique dans le « grand magasin » préféré des Parisiens. Cet espace connecté propose des services inspirés de l'Opéra chinois, dont des performances artistiques de Yuandi MOU, célèbre artiste chinois de l'Opéra de Pékin. Des ateliers de maquillage digital seront également organisés en partenariat avec la Maison Guerlain. Le service de paiement WeChat Pay au BHV Marais et leurs transactions sont assurés par BNP Paribas, le plus grand groupe bancaire français et plus grande banque de la zone euro.

Commentant cette annonce, Amandine de Souza, directrice du BHV Marais, a déclaré : « Ces deux dernières années, Le BHV Marais a développé beaucoup d'initiatives pour mieux répondre aux besoins de ses clients internationaux, avec une attention toute particulière pour la Chine. Nous sommes ravis de poursuivre notre engagement envers notre clientèle chinoise en collaborant avec WeChat Pay et en organisant cet événement au sein de notre flagship à l'occasion du Nouvel An Chinois. ».

A propos du marché chinois

Selon les statistiques du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, 147 millions de touristes chinois se sont rendus à l'étranger en 2017. Leurs dépenses à l'international affichent un total de 220 milliards de dollars (US). La Chine est devenue un acteur majeur de l'industrie du tourisme mondial, elle est aujourd'hui le premier marché émetteur. La France reste une destination de prédilection pour les Chinois et selon les estimations de l'Agence Française de Développement touristique, elle aurait accueilli 2,3 millions de visiteurs chinois en 2018 (plaçant la Chine en seconde position des pays visiteurs derrière les Etats-Unis). Cependant, les différences culturelles de consommation et la barrière de la langue affectent l'expérience touristique générale de ces clients chinois. La limitation des modalités de paiement et de propositions commerciales adéquates peuvent réduire considérablement le potentiel que cette clientèle représente. Il s'avère en effet difficile pour les acteurs français de toucher ces touristes chinois.

À propos des solutions intelligentes de WeChat Pay

La vocation de WeChat Pay n'est pas de fournir un énième outil de paiement aux commerçants, mais de proposer une plateforme de communication interactive et de services à destination des consommateurs chinois. Un atout pour les enseignes qui permet d'attirer et de fidéliser la clientèle chinoise en voyage à l'étranger. WeChat Pay, disponible dans l'application WeChat, propose toute une gamme de solutions professionnelles intelligentes, telles que le paiement mobile, l'animation de comptes publics, des mini-programmes, la publicité sur les réseaux sociaux, etc.

Freedom Li, président du développement du business international de WeChat Pay, a déclaré : « Les solutions intelligentes de WeChat Pay ont été proposées à des millions de plateformes d'e-commerce en Chine, représentant plus de 30 industries, et sont devenues le quotidien des Chinois. Les Chinois sont désormais habitués à sortir sans leur portefeuille. En collaboration avec nos partenaires mondiaux, nous espérons étendre l'expérience WeChat Pay à l'international, de sorte que les entreprises puissent tirer meilleur profit du potentiel commercial croissant du tourisme chinois. ».

WeChat compte plus d'un milliard d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, tandis que WeChat Pay en compte 800 millions d'utilisateurs qui restent actifs par mois ce qui en fait le réseau social et la plateforme de paiement mobile la plus utilisée par les Chinois.

À l'heure actuelle, le service de paiement transfrontalier de WeChat Pay est actif dans 49 pays et régions (hors Chine) conformément aux réglementations locales. L'application WeChat Pay s'est également implantée largement en Asie du Sud-Est, au Japon et en Corée du Sud. Elle a mis en place plus de 100 boutiques WeChat Pay et créé, avec succès, diverses solutions innovantes, notamment pour des parcs à thème, des aéroports et des restaurants. En 2019, WeChat Pay lancera un programme spécifique complet pour le marché européen, pour aider les commerçants à améliorer continuellement leurs services commerciaux à destination de leurs clients chinois.

A propos du BHV MARAIS

Grand magasin de style de vie, à la fois multi spécialiste et créatif, LE BHV MARAIS propose une offre originale alliant maison, mode, beauté, design, bricolage, loisirs et restauration. Son magasin amiral, situé depuis 160 ans rue de Rivoli à Paris, se positionne comme un véritable lieu de vie et d'inspiration, participant à l'attractivité du quartier du Marais. Il propose à ses clients français et internationaux près de 900 marques, des plus accessibles aux plus pointues. Enseigne du groupe Galeries Lafayette, LE BHV MARAIS est également présent en France à Parly 2 et dans la région lyonnaise, ainsi qu'à Beyrouth au Liban et à Dubaï aux Emirats Arabes Unis. Plus d'informations sur Bhv.fr

Suivez-nous sur WeChat (BHV_Official), Facebook (LE BHV MARAIS), Twitter (@leBHVmarais) et Instagram (@le_bhv_marais)

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/812276/WeChat.jpg

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 06:57 et diffusé par :