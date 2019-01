/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région de la Côte-Nord, au Québec/

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada et Hydro-Québec invitent les représentants des médias à une annonce importante concernant l'évolution du réseau de recharge rapide pour véhicules électriques à travers le Québec. ...

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, rencontrera des dirigeants des communautés à Sept-Îles et visitera des installations qui ont profité de fonds du gouvernement du Canada en matière...

17 h - Le ministère des Transports avise les usagers des principales entraves sur le réseau autoroutier de la région de Montréal ce soir et la nuit prochaine. Exceptionnellement, les travaux peuvent être annulés ou reportés en raison de conditions...

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, rencontrera des dirigeants des communautés à Sept-Îles et visitera des installations qui ont profité de fonds du gouvernement du Canada en matière...