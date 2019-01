La modernisation de la marque HONOR va dynamiser la croissance de l'entreprise





Le lancement de l'HONOR View20 ouvrira un nouveau chapitre pour la marque de technologie appréciée par la jeunesse du monde entier

PARIS, 23 janvier 2019 /CNW/ - HONOR, l'une des principales marques de téléphones intelligents offertes en ligne, a annoncé officiellement sa modernisation aujourd'hui lors du lancement mondial de l'HONOR View20 à Paris. Cette modernisation consiste en un nouveau logo, un nouveau slogan « HONOR MY WORLD » et de tout nouveaux partenariats avec des marques telles que MOSCHINO, VIVIENNE TAM et Fortnite.

« Les solides performances commerciales d'HONOR en 2018 ont entraîné une augmentation de 170 % en glissement annuel sur nos marchés d'outre-mer. Ces résultats nous ont rapprochés de notre objectif consistant à faire partie des cinq marques de téléphones intelligents les plus importantes dans le monde d'ici trois ans. Pour mieux répondre aux besoins des jeunes en matière de technologie, de conception, d'expression personnelle et d'engagement communautaire, nous avons décidé de moderniser notre marque. Cette nouvelle image marquera la prochaine étape de notre croissance mondiale. », a déclaré George Zhao, président d'HONOR.

C'est à l'occasion de l'édition 2018 du Consumer Electronics Show (CES) qu'HONOR a mentionné pour la première fois son objectif consistant à figurer parmi les cinq marques de téléphones intelligents les plus importantes dans le monde d'ici trois ans. Durant la première année d'expansion d'HONOR sur les marchés étrangers, cet objectif a déjà été atteint dans de nombreux pays. Selon le dernier rapport de GfK, HONOR se maintient parmi les deux premières marques en Russie et intègre parmi les quatre premières marques en Italie, en Allemagne, en Finlande, en Arabie Saoudite, aux Émirats arabes unis et en Ukraine, et finalement les cinq premières marques en France, au Royaume-Uni et en République tchèque.

Comprendre les jeunes du monde entier, les respecter et entrer en communication avec eux

HONOR s'efforce de devenir une marque technologique appréciée des jeunes du monde entier. Les technologies de pointe font partie du quotidien des jeunes nés à l'ère numérique. Leur passion en matière de conception unique motive également HONOR à trouver de nouvelles inspirations. Dans cet esprit, HONOR propose une série de produits : l'HONOR Magic 2, qui représente l'idéalisme technologique, l'HONOR View 20, qui représente la technologie ultime et l'HONOR 10, qui représente la technologie chic.

Selon une étude du Congrès mondial de la jeunesse & Disrupt Creative, 52 % des jeunes se décrivent comme des citoyens du monde et 65 % préfèrent le partage à la propriété. Les jeunes cherchent davantage à s'exprimer et à interagir avec la communauté. Dans le respect de ces valeurs, HONOR bâtit une communauté à grande échelle qui communique et interagit avec la jeunesse du monde. Les 21 cercles d'admirateurs d'HONOR répartis dans le monde entier ont organisé plus de 200 événements en 2018. À ce jour, le nombre d'admirateurs inscrits sur HONOR a dépassé les 120 millions, un nombre inimaginable pour une marque aussi jeune.

Découvrez le nouveau visage d'HONOR

Dans la lignée des tendances esthétiques internationales, HONOR a présenté un nouveau logo, en lettres présentement majuscules « HONOR » et aux couleurs vives. Les couleurs en mouvement symbolisent la chaleur et la luminosité de la technologie ainsi que la diversité des cultures des jeunes. Ce concept créatif permet à HONOR de faire converger théorie esthétique et technologie de pointe afin de développer des produits plus élégants destinés à la jeunesse du monde entier.

HONOR s'engage à offrir aux jeunes du monde entier des technologies et une conception de pointe, une expérience utilisateur intelligente et personnalisée, un style de vie numérique élégant dans tous les scénarios, et à définir les tendances de cultures pionnières et de styles de vie modernes. Conformément au nouveau slogan « HONOR MY WORLD », HONOR encourage les jeunes du monde entier à agir et à profiter de chaque moment.

Séduire la jeunesse du monde entier grâce à de jeunes marques qui jouissent d'une grande popularité

En coopérant avec des marques admirées par les jeunes du monde entier, HONOR s'efforce d'élargir les frontières de sa marque et de proposer des produits de haute qualité qui répondent à leurs besoins.

Aujourd'hui, HONOR annonce un partenariat avec MOSCHINO, une première étape importante pour la nouvelle identité d'HONOR en 2019. Cette collaboration avec MOSCHINO représente une convergence de la mode haut de gamme et de la technologie haut de gamme au-delà des frontières.

HONOR a également entamé une collaboration avec Vivienne Tam, une créatrice de mode internationale. En appliquant la philosophie de VIVIENNE TAM en matière de conception aux produits HONOR, HONOR amorce sa mutation en une marque de technologie à la mode.

En outre, HONOR s'efforce d'améliorer l'expérience utilisateur et valorise toutes les idées offrant davantage de satisfaction aux consommateurs. Pour célébrer le lancement de l'HONOR View20, HONOR collabore avec Epic Games afin de propulser l'expérience de jeu mobile de Fortnite à un niveau supérieur. Dans le cadre de cette collaboration, les propriétaires d'un HONOR View20 bénéficieront d'un accès exclusif à la tenue HONOR GUARD dans Fortnite.

À propos d'HONOR

HONOR est l'une des principales marques de téléphones intelligents offertes en ligne. La marque a été créée pour répondre aux besoins de la génération numérique grâce à des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure, stimulent l'action, favorisent la créativité et permettent aux jeunes de réaliser leurs rêves. Pour ce faire, HONOR se démarque en faisant valoir sa détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer les technologies et innovations les plus récentes au profit de ses clients.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.hihonor.com ou suivre HONOR sur :

