Zoomlion ouvre la plus grande usine intelligente dans le monde pour les grues à tour

CHANGDE, Chine, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion, SHE : 000157), premier fabricant d'engins de construction en Chine a ouvert la plus grande usine intelligente dans le monde pour grues à tour (l'« Usine ») à Changde en Chine, marquant ainsi un nouveau jalon pour Zoomlion dans le domaine de la fabrication intelligente.

Sa construction ayant demandé trois années et représentant un investissement de 780 millions de yuans (115,4 millions de dollars des États-Unis), l'Usine constitue l'élément central dans l'objectif de Zoomlion de répondre aux normes allemandes de l'Industrie du futur (Industrie 4.0). Forte de 12 lignes de production automatisées avec plus de 10 000 capteurs, 100 robots industriels, 35 véhicules sans conducteur guidés par rail (RGV) et à guidage automatique (VGA), de même que 16 ensembles d'usinage à commande numérique par calculateur (CNC), elle constitue l'usine de grues à tour la plus avancée, la plus efficace et la plus écologique dans le monde, avec contrôle intégré de fabrication intelligente (FI), chaîne de production par FI, logistique intelligente et capteurs intelligents. La nouvelle Usine permettra à Zoomlion de parvenir à un nouveau stade dans l'industrie des grues à tour en intégrant talent, capital, technologie et information à la fois en amont et en aval de toute la chaîne industrielle.

« Nous sommes très impatients de commencer la production dans notre nouvelle usine intelligente et d'avant-garde, » a déclaré Zhan Chunxin, président-directeur général de Zoomlion. En tirant parti de notre technologie de premier rang mondial de même que des ressources et de l'appui dont nous disposons dans la région de Changde, nous resterons incontestablement les premiers mondiaux dans le secteur du machinisme englobant la construction et nous déploierons tous nos efforts pour mettre au point des produits encore plus intelligents et d'une qualité encore plus grande. »

Zoomlion a dévoilé trois produits entièrement nouveaux, représentant la grue à tour sans tirants « flat top » intelligente de la génération 4.0 : les T6515, T6520 et T7525. Chaque modèle prend en charge une transmission pour conditions de travail à distance, une gestion d'app mobile et une fonctionnalité d'alerte à distance, ceci plaçant son efficacité et sa précision du levage en tête de l'industrie.

La marque des grues à tour Zoomlion est numéro 1 en Chine, ce qui lui vaut de détenir la plus grande part de marché pour les grues à tour dans le monde. Les opérations commerciales de Zoomlion concernant les grues à tour ont accompli un résultat totalisant 739,7 millions de dollars US en 2018 et l'Usine permettra à Zoomlion d'atteindre son objectif de 1,48 milliard de dollars US en 2019.

À propos de Zoomlion

Fondée en 1992, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Zoomlion) est une entreprise de fabrication d'équipements haut de gamme intégrant ingénierie mécanique, matériel agricole et services financiers. La Société vend à l'heure actuelle près de 800 produits d'avant-garde à partir de 49 lignes de produits couvrant neuf catégories principales. Zoomlion est la première société de construction mécanique en Chine qui soit cotée à la fois à la Bourse de Shenzhen et à la Bourse de Hong Kong.

