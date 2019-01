STEMCELL Technologies lance mTeSRtm Plus, un système de culture de nouvelle génération pour l'entretien des cellules souches embryonnaires humaines et des cellules souches pluripotentes induites





STEMCELL Technologies vient de sortir mTeSRtm Plus, une version améliorée de mTeSRtm1, le milieu d'entretien des cellules souches pluripotentes humaines (CSPh) sans cellules nourricières le plus largement diffusé. Le nouveau milieu a réussi les tests bêta avec plusieurs membres du groupe Stem Cell COREdinates et a terminé les rigoureux tests de validation internes.

Conçu pour favoriser un environnement de culture cellulaire plus cohérent grâce à un pH régulier du milieu et à des composants stabilisés, dont FGF2, mTeSRtm Plus empêche l'apparition rapide de l'acidose. Cela contribue à éviter les conditions qui ont été associées aux dommages à l'ADN, à l'instabilité génomique et à l'arrêt de la croissance des CSPh. Les améliorations au niveau de la stabilisation permettent de meilleurs taux d'expansion des CSPh, une meilleure morphologie culturale et des plannings de nourrissage véritablement polyvalents, incluant l'option de sauter les week-ends.

« Avec le lancement de mTeSRtm Plus, STEMCELL est bien positionnée pour établir de nouveaux standards industriels dans le domaine de la recherche sur les cellules souches pluripotentes », a déclaré le Dr Allen Eaves, PDG de STEMCELL Technologies. « Nous nous engageons à fournir à nos clients des produits polyvalents de haute qualité, répondant à leurs besoins en évolution constante dans le domaine de la recherche. Je suis impatient de voir les futures percées scientifiques que permettra mTeSRtm. »

mTeSRtm Plus rejoint le vaste portefeuille de milieux sans cellules nourricières de STEMCELL destinés à l'entretien des cellules souches embryonnaires humaines et des cellules souches pluripotentes induites. Tous les produits sont développés et fabriqués en utilisant les rigoureux processus de sélection des matières premières et de contrôle qualité de STEMCELL Technologies.

À propos de STEMCELL Technologies

STEMCELL Technologies soutient la recherche dans les sciences de la vie avec plus de 2 500 réactifs, outils et services spécialisés. Nous proposons des milieux de culture cellulaire de haute qualité, des technologies de séparation cellulaire, des instruments, des produits accessoires et des ressources pédagogiques qui sont utilisés par des scientifiques du monde entier réalisant des recherches sur les cellules souches, l'immunologie, le cancer, la médecine régénératrice et la thérapie cellulaire.

