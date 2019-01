Le concept derrière le nom : Molson révèle sa nouvelle identité visuelle





Sept générations et 233 ans d'histoire ont inspiré l'unité visuelle de toutes les marques

portant le nom de la famille Molson qui sont maintenant dynamisées

pour continuer à honorer un héritage dont les Canadiens peuvent être fiers.

MONTRÉAL et TORONTO, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Les marques Molson Canadian, Molson Export, Molson Dry et Molson Cold Shots auront dorénavant un air de famille en devenant une marque unifiée dont la première phase du lancement a été déployée en janvier 2019.

Depuis 1786, sept générations de la famille Molson ont perpétré l'héritage du brassage de la bière à « la façon Molson » à l'aide d'ingrédients de première qualité (par exemple, Molson Canadian utilise du houblon de la Colombie-Britannique et de l'orge de l'Alberta). Molson est une bière produite par des Canadiens pour tous les Canadiens. En 2019, inspirés par l'histoire de John Molson et son esprit de pionnier, nous avons décidé qu'il était temps de souligner le caractère spécial et la signification du nom « Molson », et ce, particulièrement auprès d'une nouvelle génération d'amateurs de bière canadiens.

En collaboration avec l'agence de conception BrandOpus et grâce à l'apport de la famille Molson, la marque a revitalisé certains atouts propres à Molson qui avaient été perdus au cours des ans. Chaque élément des nouvelles caisses, canettes et bouteilles rend hommage aux racines et à l'histoire de Molson fièrement ancrées au Canada avec une allure à la fois tournée vers l'avenir et intemporelle.

Comme le déclare Joy Ghosh, directeur principal, Marketing chez Molson Coors Canada, « Quelle responsabilité unique et quelle leçon d'humilité que de posséder un héritage si riche. Je suis fière de préserver ce patrimoine et de partager l'histoire de Molson ainsi que son impact sur le Canada. Cette nouvelle identité visuelle et la campagne de lancement qui l'appuiera vont bien au-delà de la commémoration de notre historique de 233 ans et reflètent les efforts que nous consacrons en vue de maintenir l'héritage de Molson. Nous agissons aujourd'hui pour inspirer l'avenir. »

Pour inspirer l'avenir, il nous faut prendre exemple sur les démarches innovatrices de John Molson qui a fondé ce qui est aujourd'hui la plus ancienne brasserie en Amérique du Nord et la deuxième plus ancienne entreprise au Canada. Il a ensuite acheté des actions d'entreprises américaines pour former la première banque entièrement canadienne, a été à l'origine de l'ouverture de l'hôpital général de Montréal, a fondé la première société ferroviaire et de navigation au Canada et a aidé à créer le programme de consignation de bouteilles, et ce, tout en poursuivant de nombreux autres projets.

En 2019, nous nous inspirerons donc de la vision de John Molson et de son engagement envers la communauté et nous lancerons une nouvelle campagne intitulée « L'histoire est entre vos mains ». Cette campagne rendra hommage à l'histoire et se tournera aussi vers l'avenir en nous encourageant tous à façonner l'histoire de façon positive grâce à des apports personnels, petits ou grands. Afin de rehausser le potentiel au sein de notre propre territoire, la marque principale honorera des précurseurs du changement tels John Molson grâce à des collaborations exaltantes tout au long de l'année qui souligneront ce qui engendre la fierté des Canadiens envers leur patrimoine. Suivez le fil de l'histoire sur Instagram, Facebook et Twitter, et à Molson.ca

SOURCE Molson Coors Canada

Communiqué envoyé le 23 janvier 2019 à 06:00 et diffusé par :