/R E P R I S E -- Entrepreneuriat autochtone - Le Conseil de la Nation Atikamekw remercie Expo Entrepreneurs pour la place accordée aux autochtones dans sa programmation 2019/

NITASKINAN, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) tient à saluer la place accordée à l'entrepreneuriat autochtone dans la programmation d'Expo Entrepreneurs, grand RDV de l'entrepreneuriat qui se tiendra les 23 et 24 janvier prochain à Montréal. Pour le CNA, il s'agit d'une marque de reconnaissance pour les nations autochtones et cela lance un souffle positif sur les principes de développement durable. « Expo Entrepreneurs a installé son succès en 2018 et donne dès sa seconde édition le ton d'une volonté inclusive et culturelle. Au nom des premières nations, je souhaite sincèrement remercier Expo Entrepreneurs ainsi que ses partenaires pour l'élégance de leur accueil », a mentionné Constant Awashish, Grand Chef de la Nation Atikamekw et qui interviendra lors de la cérémonie d'ouverture.

Présence d'une délégation de jeunes entrepreneurs Atikamekw

Plaçant la jeunesse au coeur de son action politique, le Grand Chef Constant Awashish accompagnera 17 jeunes Atikamekw qui participeront à Expo Entrepreneurs avec, en main, un projet entrepreneurial ou le souhait de donner de l'élan au démarrage de leur entreprise. « Les jeunes autochtones ont besoin d'être outillés, accompagnés, mais ils ont aussi besoin de modèles pour mieux voir les routes de leur réussite. Expo Entrepreneurs n'est qu'une étape, mais elle peut être déterminante », a ajouté M. Awashish.

Plan d'action économique Atikamekw

Le CNA a mis en place en 2018 Développement économique et social Atikamekw Nehirowisiw (DÉSAN) et qui a articulé sur cinq axes un plan d'action initial, afin de renforcer les jalons essentiels au développement local des trois communautés Atikamekw. « Les indices de vitalités économiques restent faibles. Pour retourner les courbes, nous misons naturellement sur le développement du capital humain, mais l'enthousiasme entrepreneurial est clé car, en créant leur emploi, les entrepreneurs autochtones portent le progrès social de leur communauté tout en incarnant leurs valeurs culturelles », a précisé Pierre Boucher, économiste pour le CNA.

Otamirotetan, « travaillons ensemble »

Otamirotetan, expression Atikamekw signifiant littéralement « travaillons ensemble », est aussi la traduction la plus conforme pour entrepreneuriat. C'est le nom que le DÉSAN a choisi pour le programme en développement entrepreneurial qu'il définit avec les trois communautés Atikamekw et dont la réflexion se fixera lors d'un forum qui se tiendra à Shawinigan au printemps prochain. « L'entrepreneuriat se démocratise et je souhaite que le dispositif et les collaborations que nous mettrons en place fassent de l'entrepreneuriat une des forces vives de notre affirmation », a mentionné pour conclure Constant Awashish.

À propos du Conseil de la Nation Atikamekw

Le Conseil de la Nation Atikamekw (CNA) est issu de la volonté des conseils atikamekw de Manawan, d'Opitciwan et de Wemotaci de s'unir pour offrir des programmes et des services à la population atikamekw. À titre de conseil tribal, le CNA dispense divers services aux communautés et assume un rôle de représentation politique pour la Nation Atikamekw.

