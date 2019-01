Le commerce mobile mondial serait plus important que les achats par ordinateur d'ici 2023





Une nouvelle étude de Worldpay suggère que la France est en bonne voie de prendre la quatrième position des plus grands marchés de commerce mobile dans le monde

La recherche éternelle de la commodité par les consommateurs français appuie l'ascension du commerce mobile en pole position des méthodes d'achat. Avec une croissance de 22 % par an en France, la nouvelle étude de Worldpay, Inc. estime que la valeur du commerce mobile s'élèvera à 54,6 milliards d'euros d'ici 2022. (NYSE : WP) (LSE : WPY), leader mondial dans l'industrie des technologies de paiements.

Les analyses réalisées par Worldpay dans le cadre de son Global Payments Report 2018 suggèrent que la France compte parmi les marchés de commerce mobile connaissant une des plus fortes croissances en Europe. Dans les quatre années à venir, elle pourrait même dépasser le Japon et la Corée du Sud pour devenir le quatrième plus grand marché de commerce mobile au monde.

Lorsqu'il s'agit d'effectuer des achats par mobile, la méthode de prédilection des consommateurs français est l'utilisation de portefeuilles électroniques, qui comptent actuellement pour 21,2 % des paiements en ligne. Cette tendance devrait s'accélérer compte tenu du nombre grandissant des ventes de smartphones, de l'accès à des réseaux mobiles plus rapides et du fait que les consommateurs recherchent continuellement l'expérience de paiement la plus fluide possible. Cependant, avec l'entrée en vigueur de PSD2 en Europe l'année prochaine, les options telles que les transferts bancaires pourraient regagner en popularité en fonction du niveau d'adoption des solutions d'Open banking à travers le continent.

Mark Fleming, Directeur général pour l'EMEA, Global Enterprise eCommerce chez Worldpay, a déclaré : « La France est un marché hautement développé, et avec 89 % de la population connectée à Internet[1], les portefeuilles électroniques sont clairement la voie du futur pour le commerce mobile. Cela n'est pourtant que le début. Les récentes innovations apportées aux appareils, telles que la reconnaissance vocale ou faciale, permettent d'offrir une expérience de paiement plus fluide et plus sécurisée que jamais auparavant.

Pour maintenir leur position, les commerçants français devraient dorénavant investir dans le développement de leurs propres applications, dans la fourniture d'une expérience transparente quel que soit l'appareil utilisé, et dans la prise en charge des méthodes de paiement les plus populaires ».

Worldpay a publié quelques conseils pour aider les commerçants à profiter de l'opportunité que présente le commerce mobile mondial :

Considérez développer une application pour votre marque. La plupart des consommateurs préfèrent les applications aux navigateurs mobiles lorsqu'il s'agit de faire des achats sur leur smartphone.[2] Avoir un site optimisé pour le mobile n'est aujourd'hui plus suffisant. Si vous ne proposez pas d'application transactionnelle pour votre marque, vous ne vous présenterez pas sous votre meilleur angle. Tirez parti des données biométriques pour accélérer le parcours. Les consommateurs sont de plus en plus habitués à utiliser les capteurs d'empreintes digitales et la reconnaissance faciale. Ils sont donc moins réticents à utiliser ces méthodes comme un moyen d'authentification. La biométrie place les paiements en arrière-plan du processus, rendant le paiement presque « invisible » aux yeux des utilisateurs. Identifiez les méthodes de paiement les plus populaires pour chaque région dans laquelle vous êtes présent. Il n'existe pas de solution unique à toutes les régions, vous devrez donc identifier les meilleures options pour votre entreprise.

À propos du rapport Global Payments Report 2018

Le Global Payments Report 2018 offre un aperçu du paysage actuel en matière de paiements dans 36 pays dans le monde. L'équipe d'intelligence de marché de Worldpay établit le Global Payment Report en utilisant une combinaison de données provenant de fournisseurs indépendants faisant autorité et de sources publiques. Les données recueillies ont été analysées en appliquant un modèle de données et un schéma de classification propres à Worldpay, en collaboration avec McKinsey. Le rapport s'appuie également sur l'expérience de Worldpay de plusieurs décennies dans la fourniture de solutions pour le commerce électronique international, prend compte des données provenant du traitement de plus de 40 milliards de transactions chaque année, par le biais de plus de 300 modes de paiement, à travers 146 pays et en 126 devises.

Les prévisions de croissance contenues dans ce rapport proviennent de la base de données de GlobalData et McKinsey, et portent sur l'intégralité du secteur, et non sur les activités de Worldpay. Les données ont été recueillies au moyen d'enquêtes menées auprès des consommateurs, d'enquêtes B2B et de recherches réalisées par nos équipes de recherches locales. En tout, 45 000 consommateurs ont été interrogés.

Toutes les prévisions basées sur les données que nous avons utilisées sont établies à titre indicatif et doivent être considérées comme telles. Worldpay, Inc. et/ou tout membre du groupe, administrateur, dirigeant, employé, agent ou conseiller, ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie, expresse ou implicite, quant à la fiabilité, l'exactitude, l'actualité et l'exhaustivité des informations, opinions ou analyses contenues dans ce document, qui ne doivent pas être prises comme fiables par quiconque, y compris vous, et pour quelque raison que ce soit.

À propos de Worldpay

Worldpay, Inc. (NYSE : WP ; LSE : WPY) est une entreprise de technologies de paiements parmi les leaders de l'industrie, dotée de la capacité unique de dynamiser le commerce mondial en ligne et en point de vente. Bénéficiant d'une plateforme technologique intégrée sans pareil, Worldpay offre une gamme complète de produits et de services à travers le monde. Worldpay traite plus de 40 milliards de transactions effectuées annuellement, prenant en charge plus de 300 modes de paiement, en 126 devises et dans 146 pays. L'entreprise cherche à étendre ses activités vers des marchés à forte croissance et les segments de clientèle, y compris le commerce électronique mondial, les paiements intégrés et le B2B. Vous pouvez consulter notre site à http://www.worldpay.com.

