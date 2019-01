Yokogawa fait partie du « Global 100 », l'indice mondial des 100 sociétés les plus performantes privilégiant le développement durable





Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) est fière d'avoir intégré le « Global 100 », l'indice mondial 2019 des 100 sociétés les plus performantes privilégiant le développement durable. C'est la première fois que Yokogawa apparaît dans ce prestigieux classement qui fait partie des plus pertinents indices mondiaux en matière de performance économique privilégiant le développement durable. Célébrant sa 15e année d'existence, le « Global 100 » 2019 a été dévoilé à Davos le 22 janvier par Corporate Knights afin de coïncider avec le Forum Economique Mondial. Cette société canadienne de médias et de recherche se focalise sur le capitalisme propre.

Pour déterminer le classement 2019, Corporate Knights a mené une analyse rigoureuse portant sur plus de 7 500 sociétés enregistrant plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en les comparant à leurs homologues sectoriels mondiaux. Pour chaque société, Corporate Knights a étudié jusqu'à 21 indicateurs quantitatifs de performance pondérés pour refléter le profil d'impact de chaque secteur. Yokogawa s'est positionnée dans le premier quart (25 %) dans les catégories aussi bien de chiffre d'affaires propre* que de capacité d'innovation.

Dans le cadre de son activité stratégique d'instrumentation industrielle mais aussi de systèmes de contrôle-commande et de sécurité, Yokogawa travaille aux côtés de clients des secteurs de l'énergie, de la chimie et de la pétrochimie, de la métallurgie, de l'eau, et d'autres industries de process pour améliorer l'efficience et la stabilité de la production, réduire les émissions de CO 2 et l'utilisation des ressources, assurer la sécurité sur le lieu de travail. En 2018, la société a décidé de développer fortement son activité dédiée à l'innovation dans le domaine des cycles de vie, afin de mettre au point de nouvelles solutions pour les secteurs agroalimentaires et pharmaceutiques, et ainsi contribuer à une société saine, prospère et durable.

« Dans le cadre de ses trois objectifs en faveur de la durabilité, Yokogawa entend atteindre zéro émission nette, réaliser une transition vers une économie circulaire, et garantir le bien-être. « C'est pourquoi nous avons mis en place plusieurs indicateurs de performance clés pour atteindre, d'ici 2020 et 2030, chaque objectif », a expliqué Takashi Nishijima, PDG de Yokogawa. « Notre nomination au sein de l'indice « Global 100 » 2019 indique que nos activités stratégiques contribuent déjà grandement à une société durable, et nous continuerons d'accélérer nos initiatives. »

* Chiffre d'affaires propre : pourcentage du chiffre d'affaires total provenant des produits et services qualifiés de « propres » dans la taxonomie open source des revenus propres établie par Corporate Knights. En plus d'autres sources et bonnes pratiques, cette taxonomie fait la synthèse des éléments suivants :

Biens et services propres (Bureau américain des statistiques sur le travail)

Comptabilité économique des produits environnementaux et technologiques propres (Statistique Canada)

Taxonomie des obligations climatiques (Initiative Climate Bonds)

Yokogawa dispose d'un réseau mondial de 113 sociétés réparties dans 61 pays. Fondée en 1915, la société compte aujourd'hui 18 300 personnes dans le monde et génère 3,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Yokogawa s'est toujours engagée dans l'innovation et la recherche de pointe. A ce titre, l'entreprise poursuit, depuis ses origines, une politique résolue d'investissements en matière de recherche et de développement afin de toujours conserver une longueur d'avance et de proposer des solutions innovantes à ses clients. Son coeur de métier englobe l'instrumentation industrielle incluant l'acquisition et l'enregistrement de données, l'analyse physico-chimique, l'analyse avancée, la débitmétrie, le mesure de pression et de température, les systèmes de contrôle-commande , les systèmes de sécurité, les systèmes de gestion, de contrôle et d'acquisition de données dits SCADA, les solutions avancées en matière de gestion de production, des actifs, de l'énergie, de la sécurité et des opérations, les activités de conseil, de gestion de projets et de services comme la formation, la maintenance ou l'assistance technique . Elle intervient pour un grand nombre d'industriels oeuvrant dans des domaines d'activité aussi variés que le pétrole et le gaz, les méthaniers, la chimie et la pétrochimie, la production d'électricité, la pharmacie, l'agro-alimentaire, la papeterie et la verrerie, la métallurgie, le traitement de l'eau et des déchets ou encore l'environnement. Yokogawa aide ainsi les entreprises à maximiser leurs bénéfices, en proposant une large gamme de produits extrêmement fiables, ainsi qu'en travaillant aux côtés de sa filiale KBC Advanced Technologies pour fournir des solutions et services de premier ordre.

Les noms des sociétés, organisations, produits, services et logos mentionnés dans ce communiqué sont des marques commerciales ou des marques déposées de Yokogawa Electric Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

