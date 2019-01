Un nouveau système de sécurité permet de réduire de 36 % le nombre de blessures subies par le personnel de Post Office





La plate-forme de détection des menaces de Morphean s'intègre au système d'intervention existant pour accroître la sécurité du personnel et protéger les guichets automatiques bancaires (GAB) pendant une période de trois ans

Un système de sécurité intégré comprenant de nouvelles caméras IP et une technologie audio bidirectionnelle a permis de réduire de 36 % en trois ans seulement le taux de blessures causées par les attaques dirigées contre le personnel des bureaux de Post Office, la Poste du Royaume-Uni. Ceci fait suite au déploiement d'une plate-forme sophistiquée de surveillance et de détection intelligente des menaces de Morphean, une entreprise qui innove dans la VSaaS (vidéosurveillance en tant que service) et qui a permis d'assurer la sécurité du personnel et de protéger les GAB contre les attaques.

Post Office doit assumer la responsabilité de la sécurité de 14 500 travailleurs répartis dans 11 600 succursales. La nature même de son offre diversifiée de services et le fait que ses bureaux sont souvent situés en milieu rural en font une cible privilégiée pour les voleurs. Les attaques opportunistes contre le personnel et l'équipement, et l'utilisation de gaz en expansion pour briser les guichets automatiques ne sont pas des faits isolés.

L'équipe de sécurité de Post Office voulait s'appuyer sur son système existant de renseignements des menaces et de réponse à celles-ci, Grapevine, doté d'un réseau de caméras IP et de systèmes audio bidirectionnels. Les caméras, microphones et haut-parleurs d'Axis Communications, connectés à la plate-forme de Morphean et hébergés dans le cloud, ont été installés dans des bureaux de poste témoins par Kings Secure Technologies. Maintenant que la mise en oeuvre des essais est terminée, l'équipe prévoit d'étendre rapidement sa couverture.

L'intelligence intégrée de la plate-forme de Morphean donne au personnel la possibilité de surveiller les séquences vidéo pour déceler tout comportement suspect, comme les personnes traînant à proximité d'un guichet automatique bancaire, et envoyer une alerte aux équipes de sécurité qui peuvent décider de la marche à suivre adéquate. S'il s'agit d'une personne à la recherche de son portefeuille, aucune mesure n'est prise ; si un délit ou acte criminel est en train de se produire, la police en sera informée avec des images vidéo.

« La sécurité de notre personnel est notre première priorité », a expliqué Mark Dinsdale, directeur de la sécurité physique de Post Office. « Les agents apprécient la facilité d'accès à l'aide et déclarent désormais se sentir beaucoup plus en sécurité au travail grâce à la nouvelle technologie que nous mettons en oeuvre. »

Paul Ottley, directeur de compte chez Kings Secure Technologies, déclare pour sa part : « Les images vont directement dans le cloud de Morphean et sont entièrement cryptées de bout en bout. Cela signifie que même si les criminels tentent de détruire la technologie utilisée sur le lieu, les enregistrements de tout incident sont sécurisés d'une manière qui est admise comme une preuve. C'est une solution simple, flexible et entièrement conforme aux réglementations telles que le RGPD ».

VOYEZ comment Post Office a réussi à améliorer la sécurité de son personnel : https://www.youtube.com/watch?v=HUI3mVpIeP0

