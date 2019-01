Réduction des déchets de plastique : Walmart Canada annonce un engagement majeur





MISSISSAUGA, le 23 janv. 2019 /CNW/ - Walmart Canada présente aujourd'hui sa nouvelle Charte sur le plastique qui consiste en un engagement progressif visant à réduire les déchets de plastique de tous ses secteurs d'activités. L'annonce s'inscrit dans la foulée de l'engagement que Walmart Inc. a pris en 2016 d'avoir des emballages recyclables à 100 % pour ses marques maison d'ici 2025.

« Diminuer les déchets de plastique inutiles et augmenter le recyclage du plastique est une priorité importante pour Walmart et pour tous nos clients », affirme Lee Tappenden, président et chef de la direction de Walmart Canada. « À titre de plus grand détaillant au monde et producteur de produits de marques maison, nous souhaitons faire preuve de leadership en matière de réduction des déchets de plastique au Canada. »

Lee Tappenden précise que le détaillant propose une stratégie en trois points pour adresser l'enjeu des déchets de plastique au Canada : utiliser moins de plastique, recycler plus de plastique et soutenir des améliorations au système de réduction des déchets de plastique.

Les principaux engagements annoncés aujourd'hui comprennent :

Avoir des emballages recyclables, réutilisables ou compostables à 100 % pour ses produits de marques maison d'ici 2025.

Réduire les sacs de plastique aux caisses de 50 % supplémentaire d'ici 2025 et ainsi retirer de la circulation environ un milliard de sacs durant cette période.

ainsi retirer de la circulation environ un milliard de sacs durant cette période. Éliminer les emballages de PVC et de polystyrène expansé « difficiles à recycler » pour tous ses produits de marques maison d'ici 2025.

S'engager à avoir au moins 20 % de contenu recyclé dans ses produits de plastique de marques maison d'ici 2022.

Éliminer les pailles de plastique non réutilisables et les remplacer par des articles en papier d'ici 2020, ce qui retirerait de la circulation environ 35 millions de pailles non réutilisables chaque année.

Offrir aux clients des alternatives plus respectueuses de l'environnement aux produits de plastique non réutilisables pour la maison, y compris les ustensiles, les assiettes et les verres.

Devenir le premier détaillant canadien à s'engager publiquement à utiliser l'étiquette How2Recycle© sur tous ses produits de marques maison d'ici 2025.

Éliminer les emballages de plastique inutiles pour tous les produits de ses marques maison dès 2019.

Éliminer les plastiques non réutilisables dans les cafétérias, les bureaux et les centres de distribution de Walmart Canada d'ici la fin de 2019.

À l'échelle mondiale, Walmart et la Fondation Walmart soutiennent des projets philanthropiques visant à réduire les déchets de plastique, tels que l'innovation en matériaux, l'amélioration des infrastructures de collecte et de tri ainsi que le renforcement des habitudes de recyclage.

Vous trouverez ici une liste complète des engagements inscrits dans la Charte sur le plastique de Walmart Canada.

« En réduisant les déchets de plastique de nos secteurs d'activités et de nos produits de marques maison ainsi qu'en offrant à nos clients des solutions viables aux produits de plastique non réutilisables, nous espérons créer un changement qui s'étendra bien au-delà de Walmart », dit Lee Tappenden. « Je suis fier d'apporter ces changements et de soutenir les innovations aux secteurs du plastique et du recyclage pour aider à réduire l'empreinte des déchets de plastique au Canada. »

L'annonce de Walmart découle de son long historique d'appui aux initiatives visant la réduction des déchets de plastique au Canada, qui incluent notamment la diminution de 50 % du nombre de sacs de plastique distribués aux caisses depuis 2016 et son engagement à offrir des emballages recyclés à 100 % pour toutes ses marques maison d'ici 2025. De plus, Walmart soutient le Défi Collecte de sacs en plastique du Recycling Council of Ontario auquel toutes les écoles primaires participent depuis trois ans. En 2018, 210 185 élèves de 635 écoles primaires de partout au Canada ont participé au programme et ont amassé 1,9 million de sacs de plastique à usage unique, soit 15,23 tonnes métriques de plastique à recycler.

Les déchets de plastique au Canada

Tandis que la quantité de déchets de plastique ne cesse d'augmenter, il est estimé que moins de 11 % de ceux-ci sont présentement recyclés au Canada, soit un résultat à peine meilleur que la moyenne mondiale de 9 % selon Environnement et Changement climatique Canada. Le traitement des déchets d'emballage en plastique représente un défi, car un emballage en plastique constitue souvent l'option la moins coûteuse et la meilleure solution pour protéger et conserver les produits. De plus, il assure la salubrité alimentaire pour ainsi offrir aux clients de la marchandise en bon état. L'emballage en plastique contribue donc aussi à réduire les déchets alimentaires. En effet, Walmart s'est engagée à éliminer complètement ses déchets alimentaires d'ici 2025. Actuellement, l'emballage en plastique est souvent la meilleure solution à l'empreinte carbone globale, mais il ne doit pas être la seule solution.

« Les Canadiens reconnaissent que les déchets de plastique représentent un énorme défi au niveau mondial. Voilà pourquoi nous allons de l'avant avec une stratégie zéro déchet de plastique partout au Canada », a déclaré l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. « Nous savons que les entreprises jouent un rôle important en s'assurant que les articles de plastique soient recyclés et réutilisés pour éviter qu'ils ne se retrouvent parmi les déchets inutiles. C'est inspirant de voir Walmart agir comme leader de changement dans un secteur d'activités aussi important. »

« Walmart a assumé une position de meneur sur les questions environnementales et nous appuyons pleinement ses engagements visant à réduire les déchets de plastique », a déclaré Jo-Anne St. Godard, directrice générale de Recycling Council of Ontario. «Ce plan propose une approche à plusieurs niveaux dans tous les secteurs là où une intervention de Walmart peut faire une nette différence : au sein de ses propres activités d'exploitation, en partenariat avec les fournisseurs et au profit de ses clients. »

À titre de signataire de la Charte sur le plastique dans les océans du G7 et de l'engagement mondial de la Nouvelle Économie des Plastiques initié par la fondation d'Ellen MacArthur, en collaboration avec l'ONU environnement, Walmart travaille à l'échelle mondiale à réduire les déchets de plastique au sein de ses secteurs d'activités et de sa chaîne de valeur. Walmart s'engage à respecter cette stratégie zéro déchet dans toutes ses activités pour quatre marchés clés, y compris le Canada, d'ici 2025. L'an dernier, Walmart Canada s'est engagé à respecter la stratégie zéro déchet alimentaire d'ici 2025. Actuellement, 87 % des déchets de Walmart Canada sont détournés des sites d'enfouissement.

Visitez le site www.walmartcanada.ca/newsroom/media-library pour consulter les photos téléchargeables.

À propos de Walmart Canada

Nous exploitons un réseau en pleine croissance de 411 succursales à l'échelle nationale et nous servons 1,2 million de Canadiens chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada walmart.ca est visité par 750 000 clients quotidiennement. Walmart Canada est l'un des plus grands employeurs du pays. Avec 85 000 associés, la Compagnie se classe parmi les 10 marques les plus influentes à l'échelle nationale. Le vaste programme philanthropique de Walmart Canada est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin et depuis 1994, Walmart a amassé et remis plus de 300 millions $ à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez d'autres informations à walmartcanada.ca, facebook.com/walmartcanada et à twitter.com/walmartcanada.

