/R E P R I S E -- Lancement de la première édition de la Semaine de la Sensibilisation Musulmane (SSM)/

MONTRÉAL, le 21 janv. 2019

Quoi: Conférence de presse pour le lancement de la SSM 2019

Quand: mercredi 23 janvier 2019 à 11h00

Où: Centre St-Pierre, 1212 rue Panet

Qui:

- le député Frank Baylis (à confirmer)

- Conseiller municipal Younes Boukala

- Brian Bronfman (Réseau pour la paix et l'harmonie social)

- Rabbi Lisa Grushcow (Temple Emanu-El-Beth-Sholom)

- Rév. Paula Kline (Mission communautaire de Montréal)

- la députée Jennifer Maccarone (à confirmer)

qui sont des partenaires et appuyeurs de la SSM

en présence aussi des organisateurs de la SSM et des représentants des communautés musulmanes

Suite à l'attentat qui a eu lieu 29 janvier 2017 au Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), un profond sentiment de chagrin et de solidarité s'est emparé du pays. Deux années se sont écoulées depuis ce moment décisif de l'histoire du Québec et il faut, maintenant plus que jamais, entretenir ce sentiment de compréhension et d'appartenance collective au sein de notre société.

Dans le but de promouvoir et d'encourager ce sentiment collectif de cohésion, des citoyens, des centres communautaires, des églises, des mosquées, des synagogues et divers organismes de la province se sont rassemblés pour lancer la Semaine de la sensibilisation musulmane. Cette première édition de l'évènement vise à permettre à des personnes de tous âges, de tous horizons et de toutes croyances d'en apprendre davantage sur les contributions, les aspirations et les préoccupations des Québécoises et Québécois de confession musulmane. La semaine se déroulera du 25 au 31 janvier 2019.

« La Semaine de la sensibilisation musulmane est une idée visionnaire, avec un objectif simple. C'est une invitation à se réunir, à poser des questions, à échanger des idées, à dialoguer pour faire connaissance », a déclaré Lina Bensaidane, porte-parole de la SSM et étudiante en droit à l'Université McGill.

« Je participerai à la Semaine de Sensibilisation Musulmane, une initiative proactive qui vise un vivre-ensemble harmonieux et une meilleure compréhension de la diversité de la société québécoise », a dit Ruba Ghazal, députée de Mercier et elle-même de confession musulmane.

Pour plus d'informations sur les activités de la semaine:

https://ssm-maw.com/ Facebook et Twitter @ssmmaw

#Ensemble pour la #SSM

