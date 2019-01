ADNOC nommée Marque ayant la valeur la plus élevée du Moyen-Orient





Une reconnaissance après l'unification de la marque d'ADNOC qui a mis en avant l'étendue de son activité, sa contribution positive à l'économie des ÉAU et son impact sur l'industrie

ADNOC poursuit sa transformation pour devenir une entreprise mondiale intégrée de premier plan dans le secteur de l'énergie soutenue par un marketing proactif et des communications stratégiques

La compagnie pétrolière nationale d'Abou Dabi (ADNOC) a été désignée Marque ayant la valeur la plus élevée du Moyen-Orient par Brand Finance, le plus important cabinet de conseils stratégiques et d'évaluation des marques au monde.

ADNOC est la première compagnie pétrolière et gazière régionale a figurer dans le rapport annuel Brand Finance Global 500, avec une valorisation de la marque estimée à 8,9 milliards USD (32,69 milliards AED). Elle fait partie des cinq marques du Moyen-Orient figurant sur la liste des 500 marques ayant la valeur la plus élevée au monde.

Son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre d'État des ÉAU et PDG du groupe ADNOC, a déclaré : « Conformément aux directives du leadership, ADNOC subit une transformation opérationnelle importante, soutenue par des investissements et partenariats innovants qui sont essentiels pour révéler et maximiser la valeur de l'ensemble de notre portefeuille.

« La stratégie de transformation et de croissance d'ADNOC est étayée par un marketing et des communications transparents, stratégiques et proactifs, qui ont joué un rôle essentiel pour renforcer l'étendue de notre activité, l'ampleur de notre contribution à l'économie des ÉAU, ainsi que la portée de notre impact sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz.

« Cet honneur est une reconnaissance bien méritée du travail acharné et du dévouement de tous nos collaborateurs qui refaçonnent l'entreprise, alors que nous progressons dans notre stratégie de croissance 2030 et libérons, améliorons et créons davantage de valeur à partir de l'ensemble de nos ressources », a ajouté S.A. le Dr Al Jaber.

En plus d'ADNOC, deux autres marques des ÉAU, Etisalat et Emirates, figurent sur la liste Brand Finance Global 500 qui est menée par Amazon et comprend IBM, Shell, Mercedes-Benz, Samsung et la State Grid Corporation of China, la marque ayant la valeur la plus élevée d'Asie.

David Haigh, PDG de Brand Finance, a commenté : « Alors qu'ADNOC tire profit des occasions créées par l'évolution du marché de l'énergie, la valeur de sa marque a enregistré une croissance significative. Son inclusion dans notre classement des 500 marques ayant la valeur la plus élevée au monde, et en tant que marque ayant la valeur la plus élevée du Moyen-Orient, témoigne sa volonté de devenir la marque de Compagnie pétrolière nationale de demain et son rôle en tant que puissant catalyseur de la croissance économique, diversification, création de valeur nationale et investissement étranger direct. »

Depuis deux ans et demi, ADNOC :

A consolidé ses activités et unifié l'identité de sa marque ;

Est entrée sur les marchés financiers internationaux pour la première fois ;

A lancé la toute première introduction en bourse d'une filiale d'ADNOC ;

A ouvert des concessions à de nouveaux partenaires stratégiques ;

A soumissionné avec succès de nouveaux blocs d'exploration ;

S'est engagée dans une transformation numérique globale ;

A pris ses premières mesures pour se développer à l'échelle internationale.

La valeur de la marque est définie comme l'avantage économique net qu'obtiendrait le propriétaire d'une marque en concédant sa licence sur le marché libre. La force de la marque est évaluée par le biais d'un tableau de bord de facteurs équilibrés, comprenant l'investissement dans le marketing, les capitaux propres des parties prenantes et la puissance opérationnelle, et est utilisée pour déterminer quelle proportion du chiffre d'affaires d'une entreprise est apportée par la marque.

Fondé en 1996, Brand Finance est le plus important cabinet de conseils stratégiques et d'évaluation commerciale des marques au monde. Basés à Londres, nous sommes présents dans plus de 20 pays. Chaque année, Brand Finance évalue plus de 3 500 marques, à travers tous les secteurs et régions géographiques. Les 500 marques ayant la valeur la plus élevée sont incluses dans le classement Brand Finance Global 500 2019.

À propos d'ADNOC

ADNOC est l'un des plus grands groupes diversifiés d'entreprises énergétiques et pétrochimiques qui produit environ 3 millions de barils de pétrole et 10,5 milliards de pieds cubes (environ 297 millions de mètres cubes) de gaz brut par jour. Avec 14 filiales et coentreprises spécialisées, ADNOC est l'un des principaux catalyseurs de la croissance et la diversification des ÉAU. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site http://www.adnoc.ae.

