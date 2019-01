Corsair Infrastructure Partners annonce une transaction impliquant DP World Australia





Corsair Infrastructure Partners (« CIP »), l'activité mondiale d'investissement dans les infrastructures de Corsair Capital (« Corsair »), a annoncé aujourd'hui que Gateway Infrastructure Investments (« Gateway »), un fonds d'investissement géré par CIP, ainsi que plusieurs autres investisseurs financiers ont conclu des accords en vue de vendre la totalité de leurs participations dans DP World Australia (Holding) Pty Ltd (« DPWA ») à DP World et à de nouveaux fonds d'investissement gérés par CIP. La clôture de la transaction est sujette à l'obtention des approbations réglementaires.

Suite à cette transaction, DP World, la société mère d'origine de DPWA, détiendra une participation majoritaire dans la société, aux côtés d'une participation minoritaire substantielle de fonds gérés par CIP.

Hari R. Rajan, directeur général de Corsair et responsable de CIP, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir concrétisé la sortie de l'investissement de Gateway dans DPWA, tout en maintenant notre solide relation avec DP World par l'entremise de notre gestion continue d'un important investissement dans la société. Nous pensons que cette nouvelle structure de l'actionnariat permettra de davantage tirer parti des capacités globales de DP World et de soutenir la croissance et le développement continus des activités de terminaux à conteneurs et d'autres activités de DPWA. »

À propos de DP World Australia

DP World Australia est le principal manutentionnaire de terminaux à conteneurs en Australie, avec des opérations à Melbourne, Sydney, Brisbane et Fremantle. La société fournit un lien essentiel dans la chaîne logistique et s'efforce d'offrir un service excellent aux compagnies maritimes, importateurs, exportateurs et la communauté dans son ensemble, tout en continuant de renforcer ses relations avec les gouvernements, les propriétaires de ports et d'autres parties prenantes importantes.

À propos de Corsair Capital et Corsair Infrastructure Partners

Corsair Capital, dont la fondation remonte à 1992, est un investisseur spécialisé de premier plan mondial. Corsair possède une plate-forme de capital-investissement hautement estimée qui a investi dans pratiquement tous les sous-secteurs de l'industrie des services financiers, notamment dans la gestion de patrimoine et d'actifs, les technologies de paiement et financières, les services, l'assurance, les banques et le financement spécialisé. Depuis sa création, la société a dirigé ou codirigé des placement privés en actions pour un montant de 8 milliards de dollars. La société possède également une activité mondiale de gestion de placements et de promotion d'actions dans les infrastructures, Corsair Infrastructure Partners, qui a été créée en 2015 et gère pour 2,9 milliards de dollars de fonds d'infrastructures. De plus amples informations au sujet de Corsair Infrastructure Partners sont disponibles sur www.corsair-infrastructure.com.

