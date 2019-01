Motive Labs lance le système d'exploitation de la technologie financière - Infinite - et nomme son PDG





Motive Labs lance une sandbox multi-banques activée par une API, Infinite, et nomme Xavier Pansaers au poste de président-directeur général.

Motive Labs, la division créatrice de valeur de Motive Partners, qui permet l'innovation et l'investissement collaboratifs dans le secteur des services financiers et des technologies financières via des partenariats avec des institutions financières de premier plan mondial, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Infinite.

Construite en partenariat avec les institutions financières qui s'associent à Motive Labs, Infinite est une sandbox multi-banques utilisant une API (interface de programmation applicative), qui respecte les normes mondiales et permet à ses utilisateurs d'accélérer la création et la gestion d'un écosystème de FinTech, en prenant en charge la toute dernière génération d'innovation financière. Conçue selon une architecture flexible et fournie comme un service complet, Infinite facilite comme nul autre outil toute activité d'innovation axée sur une API. Au fil du temps, elle va devenir un adaptateur et un agrégateur multi-banques et offrir un « FinTech App Store » de pointe prenant en charge une vaste gamme d'API financières, ce qui va créer une différenciation concurrentielle significative pour ses abonnés.

Exerçant ses activités depuis Londres et New York, Infinite sera dirigée par Xavier Pansaers. Xavier rejoint Infinite à laquelle il apporte plus de 20 ans d'expérience entrepreneuriale et opérationnelle, car il a construit et développé un certain nombre d'entreprises technologiques. Il apporte également une expertise spécifique en termes de croissance du chiffre d'affaires grâce à l'élaboration de stratégies de prix, de produits et d'engagement client. Dernièrement, Xavier était directeur de l'exploitation (COO) d'Odoo Group qui offre une suite complète d'applications de gestion d'entreprise. À titre de COO, il était responsable des ventes, du développement commercial et des opérations de livraison et prestation de services. Pendant les huit ans qu'il a passés chez Odoo, cette entreprise a augmenté ses revenus récurrents qui sont passés de 1 à 50 millions de dollars et a vu ses effectifs grandir de 10 à 500 employés, dans ses bureaux de San Francisco, Bruxelles, Hong Kong et Dubaï. Odoo est une entreprise récompensée par de nombreux prix, dont le prix Deloitte Fast 50 pour sa technologie. Xavier est également membre du conseil d'administration indépendant d'un certain nombre d'entreprises technologiques.

Xavier Pansaers, PDG d'Infinite, a commenté :

« Comme les partenariats axés sur la technologie continuent de donner des atouts aux entreprises et aux économies, je suis très heureux de rejoindre une entreprise qui est en mesure de soutenir ce rythme incroyable de changement et qui est prête à mettre Infinite à la disposition de la toute dernière génération de renseignements de technologies financières.

« La genèse d'Infinite, construite en partenariat avec le secteur et conforme à de nombreuses normes mondiales nouvelles et pionnières, est une opportunité unique à laquelle je suis particulièrement heureux de participer. J'ai hâte de développer les activités de cette entreprise, de former une équipe très talentueuse et d'être un acteur de ce secteur d'une façon nouvelle et sans précédent. »

Alberto Corvo, président-directeur général de Motive Labs, a commenté :

« Les partenariats que Motive Labs a noués avec des institutions financières aussi renommées ont rendu possible la conception et la construction d'une plate-forme vraiment unique. Infinite est bien plus qu'une sandbox qui garantit la conformité réglementaire : elle offre des capacités uniques, notamment la fourniture d'API discrétionnaires et la production de données de tests, tout en maintenant la sécurité des données à l'échelle bancaire - chacune d'entre elles stimulant fortement la capacité d'innovation interne et externe d'une institution.

« L'équipe de Motive Labs et moi-même avons hâte d'apporter notre soutien à Xavier dans son développement d'Infinite, pour que celle-ci devienne le système d'exploitation du nouvel écosystème financier mondial. »

