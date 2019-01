La Suisse conserve la première place globale et le Japon se hisse en deuxième position dans le Rapport 2019 sur les meilleurs pays





Les nouveaux sondages montrent que les deux tiers des personnes dans le monde s'accordent à dire qu'il n'y a pas de sources d'information objectives et qu'Internet crée des divisions

WASHINGTON, 23 janvier 2019 /PRNewswire/ -- La Suisse est le premier pays du monde pour la troisième année consécutive, selon le Rapport 2019 sur les meilleurs pays, un projet de classement et d'analyse réalisé par U.S. News & World Report, BAV Group et la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie. Les classements évaluent 80 pays dans plusieurs catégories, allant de l'influence économique et la puissance militaire à l'éducation et à la qualité de vie, afin de saisir la façon dont sont perçues les nations à l'échelle mondiale.

Pour la première fois, il a été demandé aux répondants de choisir les pays dans lesquels ils préféreraient acheter des biens, comme moyen de mesurer le pouvoir de marque d'un pays. L'Allemagne arrive en tête avec des consommateurs souhaitant des voitures, des soins de santé et des produits pharmaceutiques du pays. La France est numéro 1 pour les cosmétiques et la mode, l'Italie est numéro 1 pour l'alimentation et le vin, et le Japon est premier pour la technologie et l'électronique. En 8e place dans la liste globale des meilleurs pays, les États-Unis ont du retard à rattraper, se classant au 7e rang pour le vin, au 10e rang pour les soins de santé et au 11e rang pour l'alimentation.

«?Le classement des meilleurs pays s'appuie sur l'expertise et l'autorité mondiale de U.S. News en matière de mesure des institutions complexes, tels que les universités et les hôpitaux?», a déclaré Eric Gertler, président exécutif à U.S. News. «?Le rapport dote les citoyens, leaders d'opinion, chefs d'entreprise et responsables gouvernementaux de données qui leur permettent d'évaluer la réputation mondiale de leur nation et de leurs dirigeants.?»

Principales conclusions du Rapport 2019 sur les meilleurs pays :

«?Ce rapport peut aider les marques à comprendre le pouvoir potentiel qu'elles ont en se connectant à leur pays d'origine et les guider dans la gestion de leur propre marque?», a déclaré Michael Sussman, PDG de BAV Group.

La méthodologie du classement 2019 des meilleurs pays s'appuie sur des données recueillies dans le cadre d'une enquête exclusive menée auprès de plus de 20?000 chefs d'entreprise, élites informées et citoyens en général. «?Le rapport souligne l'importance d'avoir une position mondiale forte alors que les pays sont en concurrence en matière d'investissement, de tourisme et d'influence, de la même manière que les entreprises sont en concurrence pour l'argent des consommateurs?», a déclaré David Reibstein, professeur en marketing à la Wharton School.

Le classement des meilleurs pays est la pièce maîtresse du portail Meilleurs pays de U.S. News, une plateforme combinant des articles de fond, des outils interactifs de visualisation de données, des vidéos, des photos et des articles d'opinion d'experts mondiaux venant des gouvernements, du monde des affaires et du milieu universitaire. La plateforme s'inscrit dans l'initiative de journalisme civique de U.S. News, qui mesure les progrès des gouvernements aux niveaux local, national et mondial. La rubrique Citoyenneté comprend les portails Meilleurs États, Communautés en meilleure santé et Villes.

Classement 2019 des meilleurs pays

*Consultez le classement complet ici

Global

1. Suisse

2. Japon

3. Canada

4. Allemagne

5. Royaume-Uni

6. Suède

7. Australie

8. États-Unis

9. Norvège

10. France

Pour créer une entreprise

1. Thaïlande

2. Inde

3. Chine

Pour la qualité de vie

1. Canada

2. Suède

3. Danemark

Le plus puissant

1. États-Unis

2. Russie

3. Chine

Pour les femmes

1. Suède

2. Danemark

3. Canada

Pour l'éducation

1. Royaume-Uni

2. États-Unis

3. Canada

Pour une retraite confortable

1. Nouvelle-Zélande

2. Suisse

3. Australie

