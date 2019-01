CannTrust entame immédiatement la phase III de ses travaux de construction dans la ville de Pelham





VAUGHAN, Ontario, January 23, 2019 /PRNewswire/ --

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou « la Société », TSX : TRST), l'un des producteurs de cannabis agréés les plus importants et les plus réputés au Canada, et le lauréat du prix du meilleur producteur agréé de l'année en 2018 aux Canadian Cannabis Awards, est ravi d'annoncer avoir obtenu de la part de la ville de Pelham les autorisations nécessaires pour procéder à l'agrandissement de phase III de ses installations. Le processus de construction devrait débuter immédiatement.

Les travaux d'agrandissement de phase III, dans leur version mise à jour, ont été autorisés pour une superficie au sol maximale de 36 000 m[2], comparativement aux 56 000 m[2] de la demande initiale présentée par la Société. Grâce aux améliorations apportées aux installations lors de la phase III, qui surpassent les spécifications initialement envisagées, CannTrust maintiendra ses objectifs de capacité de production totale, s'élevant à 100 000 kg par an après l'achèvement des travaux de construction de phase III.

Les améliorations apportées grâce aux travaux d'agrandissement de phase III incluent des investissements en matière d'automatisation et un plus haut niveau de contrôle du climat. Compte tenu de ces améliorations et du temps nécessaire à l'obtention d'un permis de construction, les travaux d'agrandissement de phase III devraient être achevés au troisième trimestre de 2020. La récolte initiale de la phase III devrait avoir lieu au deuxième trimestre de 2020 et la pleine capacité de production devrait être atteinte au second semestre de la même année. En réponse aux préoccupations locales liées à l'émission de lumière de ses installations, CannTrust a entrepris d'ajouter une ventilation supplémentaire afin de permettre la fermeture complète de ses stores, moyennant un coût additionnel minime.

« Nous sommes ravis de l'issue des discussions entreprises avec la ville de Pelham. », a déclaré Peter Aceto, PDG de CannTrust. « Nous sommes convaincus que cette décision reflète notre conviction selon laquelle CannTrust est un membre de la communauté inspirant la confiance et à l'écoute de ses parties prenantes. La demande en produits médicaux et récréatifs demeure largement supérieure à l'offre et nous sommes impatients de poursuivre les travaux d'agrandissement de phase III et d'atteindre nos objectifs de capacité. Nous poursuivons également l'évaluation de plusieurs solutions alternatives stratégiques afin d'atteindre et de dépasser nos objectifs initiaux en matière de capacité de production. Nous poursuivons activement nos acquisitions stratégiques de terrains et d'installations, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Ontario et comptons informer nos actionnaires au sujet de ces initiatives en temps utile. Notre nombre de patients actifs continue de croître et le marché récréatif est actuellement sous-approvisionné. Nous avons l'intention de tout mettre en oeuvre pour servir ces marchés grâce à nos produits primés. »

Les travaux d'agrandissement de phase II, entièrement autorisés, sont en voie de porter la capacité de la Société à 50 000 kg par an. CannTrust table sur une première récolte de la phase II au premier trimestre de 2019. Les travaux de construction finaux devraient s'achever d'ici fin janvier 2019.

À propos de CannTrust

CannTrust est un producteur agréé réglementé au niveau fédéral de cannabis à usage médicinal et récréatif. Créée par des pharmaciens, la Société met ses plus de 40 années d'expérience dans la pharmacie et les soins de santé au service du secteur du cannabis médical et fournit ses produits déshydratés, ses extraits et ses capsules à plus de 57 000 patients. CannTrust exploite actuellement les 42 000 m[2] de son installation de récolte perpétuelle de Niagara. Les produits du plus vaste portefeuille de l'industrie sont préparés et conditionnés dans un centre de fabrication d'excellence de 5 600 m[2] situé à Vaughan, dans l'Ontario.

CannTrust développe des nanotechnologies afin de mettre au point de nouveaux produits destinés aux marchés de la médecine, des loisirs, de la beauté, du bien-être et des animaux de compagnie. La Société a établi son empreinte internationale grâce à un partenariat stratégique avec Cannatrek Ltd. en Australie et à une coentreprise avec STENOCARE au Danemark. La Société s'est également associée à Breakthru Beverage Group, par l'intermédiaire de Kindred Canada, pour la distribution récréative au Canada. CannTrust est engagée dans la recherche et l'innovation. Ses partenariats avec l'Université McMaster en Ontario et l'Université de Gold Coast en Australie ont été conçus de manière à contribuer au nombre croissant de recherches fondées sur des preuves concernant l'utilisation et l'efficacité du cannabis.

CannTrust est fière d'avoir été élue meilleur producteur agréé de l'année lors des Canadian Cannabis Awards de 2018. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.canntrust.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières, qui reposent sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les convictions internes actuelles et les points de vue de CannTrust concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective telle que « s'attend à ce que », « probable », « peut », « sera », « devrait », « a l'intention de », « anticipe », « prévoit », « potentiel », « proposé », « estime » et autres termes similaires, y compris les formes négatives et variations grammaticales de celle-ci, ou par des déclarations indiquant que certaines conditions ou certains événements « pourraient », « devraient » ou « vont » se produire, ou encore par des débats concernant les stratégies.

Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse reposent sur les attentes, les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses et les points de vue concernant des événements futurs que la direction juge raisonnables en l'état, notamment : des estimations, des projets, des opinions, des prévisions, des projections, des objectifs, des lignes directrices ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, et sans y être restreintes, des déclarations relatives à l'approbation de l'inscription des actions ordinaires de la Société à la NYSE. Les informations et déclarations prospectives impliquent nécessairement des risques connus et inconnus, notamment : les risques liés à la conjoncture économique générale ; les événements défavorables touchant l'industrie ; la perte de marchés ; les développements législatifs et réglementaires futurs ; l'industrie du cannabis au Canada en général ; la capacité de CannTrust à mettre en oeuvre ses stratégies commerciales.

Toute déclaration prospective n'est valable qu'à la date à laquelle elle est formulée et, à moins que la loi ne l'exige, CannTrust n'est pas tenu de mettre à jour ni de revoir ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre et il est impossible pour CannTrust de prévoir l'ensemble de ces éléments. À la lecture de ces déclarations prospectives, les lecteurs sont priés de garder à l'esprit les facteurs de risques et autres mises en garde stipulés dans la Fiche d'information annuelle (« Annual Information Form », AIF) de CannTrust datée du 29 mars 2018 et déposée auprès des instances de régulations canadiennes compétentes disponible sur SEDAR à l'adresse http://www.sedar.com. Les facteurs de risques et autres facteurs consignés dans l'AIF pourraient amener les événements ou résultats réels à différer sensiblement de ceux décrits dans les différentes déclarations prospectives.

La Bourse de Toronto (TSX) n'assume aucune responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude du présent communiqué.

Copyright © 2019 CannTrust Holdings Inc.

Pour organiser une interview, veuillez contacter : relations presse : Sybil Eastman, tél. : +1-888-677-1477, media@canntrust.ca ; relations avec les investisseurs : Marc Charbin, tél. : +1-416-519-2156 x2232, investor@canntrust.ca

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 21:58 et diffusé par :