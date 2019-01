L'unité commerciale Entertainment® se donne une nouvelle image, changeant son nom de Corporate Marketing Solutions pour Rewards & Incentives et lance son nouveau site web





Entertainment® Rewards & Incentives a combiné sa base de données de remises exclusives et ses options de livraison avec des solutions marketing et services clients reposant sur les données, de manière à créer des solutions de récompenses et de primes uniques. Cette refonte totale de l'image met davantage l'accent sur les solutions personnalisées de fidélisation et d'engagement pour les entreprises, et ce, à tous les stades du cycle de vie du client; elle comprend également de nouveaux logo, positionnement et site web.

L'entreprise continue de proposer tous ses programmes de remises personnalisés et clés en mains, tout en investissant davantage dans les technologies de données et le soutien d'experts pour les clients.

La toute nouvelle image de marque d'Entertainment® Rewards & Incentives lui permet de mieux se distinguer des entreprises cherchant à inclure une stratégie d'engagement client à forte valeur et à bas coût. Les responsables du marketing ainsi que les dirigeants d'entreprises bénéficieront de la simplicité des solutions d'intégration numérique d'Entertainment®, des experts du service à la clientèle et de la livraison de l'équipe Succès des clients d'Entertainment®.

« Nous sommes heureux de lancer la nouvelle image de marque de la division Entertainment® Rewards & Incentives, qui représente la nouvelle étape de notre division des Solutions marketing d'entreprise, qui fête ses 30 ans d'existence. Les remises de premier plan d'Entertainment sont plus que jamais d'actualité, et nous sommes fiers de travailler avec des organisations de premier ordre afin de susciter l'engagement au sein de leur public », déclarait Jared Anderson, Vice-président exécutif. « La réactualisation de notre image de marque illustre véritablement la diversité de notre base de clients entreprises ».

Veuillez regarder la nouvelle vidéo Entertainment® Rewards & Incentives ici.

Entertainment® Rewards & Incentives, une division d'Entertainment®, bénéficie de plus de 30 années d'expérience, consacrées à aider les organisations à acquérir de nouveaux clients et à favoriser la fidélité de leur public. Nos solutions sur mesure aident nos clients entreprises à atteindre leurs objectifs tout en suscitant l'engagement à toutes les phases de leur cycle de vie.

Exerçant son activité depuis plus de 55 ans, Entertainment® est le fournisseur de remises le plus reconnu et le plus apprécié aux États-Unis et au Canada. Nous fournissons aux consommateurs des coupons associant commodité et forte valeur, notamment avec des offres jusqu'à 50 % de réduction et de type « 2 pour 1 », qui leur permettent d'en obtenir plus pour leur argent et de découvrir le monde pour moins cher, avec des économies sur les repas, les attractions, les activités, les achats, les services, les voyages et plus encore ! Ce qui a débuté avec l'emblématique Book, a évolué de façon à inclure des remises qui peuvent être échangées par téléphone et en ligne.

