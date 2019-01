Värde Partners nomme de nouveaux associés, et un responsable-adjoint supplémentaire pour les investissements





Värde Partners a le plaisir d'annoncer la nomination d'Elena Lieskovska et d'Haseeb Malik au poste d'associés, et la promotion de Brad Bauer au poste de responsable-adjoint des investissements.

"Je suis très heureux d'annoncer la promotion de trois collaborateurs qui ont joué un rôle crucial dans la réussite de notre entreprise grâce à leur expertise en investissement, leur leadership et leur intégrité", déclare George Hicks, cofondateur et chef de la direction de Värde Partners. "Brad, Elena et Haseeb ont grandement contribué à la culture de Värde, sa présence internationale et, avant toute chose, aux retours pour nos investisseurs."

Basée à Londres, Elena est cheffe des services financiers européens, en charge des investissements privés de Värde dans les sociétés financières spécialisées et des activités connexes en Europe. Elle a rejoint l'entreprise en 2008 et, au cours des dix dernières années, a contribué à en faire un chef de file du crédit à la consommation, avec la mise en place de plateformes pour les grands crédits.

Haseeb est chef des crédits d'entreprise et négociés pour l'Asie. Basé à Singapour depuis l'ouverture du bureau en 2008, il a rejoint l'entreprise en 2006 et contribué à renforcer sa présence dans les restructurations de grandes sociétés dans la région. Il a récemment supervisé l'établissement de la présence locale de Värde en Inde, un marché clef pour l'entreprise.

Basé à Minneapolis depuis qu'il a intégré Värde en 2007, Brad partira pour Londres dans les mois à venir. En plus de sa fonction de responsable-adjoint des investissements, Brad est un associé et chef international de l'endettement privé, des transports et de l'énergie.

Brad rejoint l'équipe internationale de responsables des investissements de Värde, qui se compose d'Ilfryn Carstairs et de Jeremy Hedberg, associés et responsables-adjoints des investissements, et de Giuseppe Naglieri, associé, responsable-adjoint des investissements et co-chef international des crédits d'entreprise et négociés. Avec l'arrivée de Brad à Londres, Värde disposera de la présence d'un responsable des investissements dans chaque région, avec Ilfryn à Singapour et Jeremy et Giuseppe à Minneapolis.

Värde Partners est une société internationale d'investissements alternatifs de 14 milliards de dollars qui utilise une approche fondée sur la valeur pour investir dans un large éventail de zones géographiques, de segments et de types d'actifs, notamment les crédits d'entreprise et négociés, l'immobilier, les hypothèques, les services financiers, les actifs réels et les infrastructures. La société sponsorise et gère un ensemble de fonds d'investissement privés avec une base d'investisseurs internationaux comprenant des fondations et des fonds de dotation, des fonds de pension, des compagnies d'assurance, et d'autres investisseurs institutionnels. Dans sa troisième décennie d'activité, Värde emploie aujourd'hui plus de 300 personnes à l'échelle mondiale. Les sièges de l'entreprise se situent à Minneapolis, Londres et Singapour.

