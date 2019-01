Andersen Global annonce une collaboration avec un cabinet juridique de Budapest





Andersen Global a annoncé un accord de collaboration avec Szabo Kelemen & Partners Attorneys, un cabinet juridique respecté, basé à Budapest, en Hongrie. La Hongrie représente le 38e pays dans lequel Andersen Global propose des services juridiques, étendant ainsi la présence croissante de l'association internationale en Europe de l'Est. Andersen Global est désormais présent dans plus de 46 pays du monde entier.

Fondé il y a plus de deux décennies, Szabo Kelemen & Partners a commencé son activité en tant que bras juridique d'EY en Hongrie. Le cabinet s'est depuis développé pour devenir le premier cabinet juridique de Budapest. Rassemblant plus de 30 professionnels comptant des décennies d'expérience juridique et de distinctions internationales, l'équipe continuera à conseiller les clients locaux et internationaux sur les questions fiscales, commerciales et relatives à l'entreprise dans divers secteurs.

« Nous avons commencé en tant que membre des « Big Four » et au cours des dernières années, alors que nous assistions à la croissance d'Andersen Global et placions plus haut la barre du service client, il était logique et naturel que nous regroupions nos forces pour offrir à nos clients le meilleur service transparent du monde » a déclaré Tamas Szabo, fondateur et directeur associé chez Szabo Kelemen. « Nous sommes impatients de travailler plus étroitement avec OrienTax, autre cabinet collaborateur à Budapest, ainsi qu'avec tous les membres d'Andersen Global et les cabinets collaborateurs du monde entier, pour offrir les meilleurs services et solutions aux clients »

« Tamas et son équipe apportent le type d'expertise, de professionnalisme et de dévouement qui marquent et étonnent les autres », a ajouté Mark Vorsatz, Président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC. « Nous continuons d'étendre nos capacités dans cette région afin d'y devenir le cabinet juridique et fiscal de référence. Les atouts combinés de Szabo Kelemen & Partners et d'OrienTax créent une plateforme aussi impressionnante que compétitive pour Andersen Global en Hongrie ».

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs à travers le monde, et est présent dans plus de 129 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

