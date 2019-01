Le Canada fait progresser la réconciliation avec des excuses historiques aux Ahiarmiut





ARVIAT, NU, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Travailler ensemble dans un esprit de renouveau pour trouver des solutions communes par le dialogue est le meilleur moyen de redresser les erreurs du passé, de faire progresser la réconciliation et de forger une nouvelle relation avec les peuples autochtones dans l'intérêt de tous les Canadiens et Canadiennes.

Aujourd'hui, au nom du gouvernement du Canada, la ministre des Relations Couronne?Autochtones, l'honorable Carolyn Bennett, a présenté des excuses aux Ahiarmiut, qui ont été déracinés de leur coin de pays au lac Ennadai et réinstallés à plusieurs reprises dans des territoires inconnus entre 1950 et 1960. Les Ahiarmiut ont subi des effets dévastateurs à la suite de ces réinstallations ratées.

Les excuses ont été présentées aux Ahiarmiut, y compris aux personnes qui ont été déplacées et à leurs familles, dans le cadre d'une cérémonie spéciale tenue aujourd'hui à Arviat. Combinées à un règlement financier conclu en partenariat avec les Ahiarmiut en septembre 2018, les excuses représentent une avancée majeure sur la voie du renouveau, de la guérison et de la réconciliation.

Citations

« Entre 1950 et 1960, les Ahiarmiut ont été réinstallés contre leur gré et sans leur consentement. Ces actions du gouvernement étaient malavisées et ont eu des conséquences tragiques pour la communauté. Le gouvernement du Canada présente ses excuses pour ces réinstallations forcées et regrette terriblement leurs effets profondément négatifs et persistants sur les membres de la communauté des Ahiarmiut et sur leur mode de vie. Nous espérons qu'en reconnaissant ces torts du passé, les excuses historiques que nous présentons aujourd'hui pourront servir de fondement à la guérison et de jalon durable sur la voie de la réconciliation entre le Canada et les Ahiarmiut. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aucune somme d'argent n'est suffisante pour compenser ce que nous avons vécu et perdu par suite des décisions passées du gouvernement, ni faire oublier la tentative de justification qui s'en est suivie. Cela dit, je mène cette bataille depuis 20 ans et je me réjouis que le gouvernement ait enfin manifesté la volonté de s'asseoir à la table pour discuter avec nous. Je suis très heureux que ce jour soit arrivé. Mon seul regret est qu'un grand nombre d'Ahiarmiut ne sont plus là pour assister à l'aboutissement de cette lutte. Nous pardonnons, mais n'oublierons jamais. Nous comptons utiliser les fonds de commémoration et d'éducation pour nous assurer que personne d'autre n'oublie. Tout le pays doit être au courant des erreurs du passé et en tirer des leçons. »

David Serkoak

Président de l'Ahiarmiut Relocation Society

Faits en bref

Les Ahiarmiut sont un groupe inuit distinct. Ils vivaient originairement non loin de la baie d'Hudson, à l'intérieur des terres, dans les environs du lac Ennadai, et ils dépendaient presque exclusivement du petit renne arctique pour leur survie.

À cinq reprises entre 1950 et 1960, le gouvernement du Canada a déplacé les Ahiarmiut dans de nouveaux territoires inconnus. De leurs terres au lac Ennadai, ils sont passés au lac Nueltin en 1950, aux lacs North Henik et Oftedal en 1957, puis à Arviat et à d'autres endroits le long de la côte à partir de 1958.

1960, le gouvernement du Canada a déplacé les Ahiarmiut dans de nouveaux territoires inconnus. De leurs terres au lac Ennadai, ils sont passés au lac Nueltin en 1950, aux lacs North Henik et Oftedal en 1957, puis à et à d'autres endroits le long de la côte à partir de 1958. Les Ahiarmiut vivaient dans des conditions déplorables aux lacs North Henik et Oftedal, et ils en ont subi des conséquences tragiques. Des personnes sont mortes de faim et de froid, et un cas de meurtre a été très médiatisé.

Les Ahiarmiut ont intenté une action contre le gouvernement du Canada en 2008 et cherchent depuis longtemps à négocier un règlement concernant leur réinstallation.

cherchent depuis longtemps à négocier un règlement concernant leur réinstallation. Le règlement négocié a été signé par les Ahiarmiut et le gouvernement du Canada en septembre 2018.

