Jabil fait progresser le marché de la fabrication additive grâce à l'intégration des matériaux usinés, des imprimantes 3D et des processus éprouvés de premier plan





Jabil (NYSE : JBL) a lancé aujourd'hui une solution complète pour créer, intégrer et valider des matériaux usinés personnalisés destinés à la fabrication additive. La disponibilité des matériaux usinés de Jabil renforce le leadership de l'entreprise dans le domaine de l'impression 3D tout en favorisant l'adoption de cette dernière pour la produire des pièces hautement fonctionnelles destinées à des applications clients aussi diverses qu'uniques.

« Jabil tire parti de sa riche expérience en science des matériaux innovante pour faire progresser tout le marché de la fabrication additive et produire des matériaux personnalisés en quelques semaines - et non plus en quelques mois » a déclaré John Dulchinos, vice-président de la fabrication numérique, chez Jabil. « Nos processus rigoureux et notre capacité à intégrer de nouveaux matériaux usinés dans notre écosystème d'imprimantes 3D vont transformer une nouvelle génération d'applications de fabrication additive, dont notamment celles destinées aux secteurs fortement réglementés, tels que l'aérospatiale, l'automobile, l'industrie et les soins de santé ».

Selon une enquête de 2019 sur les acteurs de l'impression 3D commanditée par Jabil, les taux de croissance prévus pour l'utilisation de l'impression 3D ont grimpé en flèche, malgré les problèmes persistants concernant la qualité des pièces et les matériaux. Plus de la moitié des 300 participants à l'enquête ont en effet déclaré que le coût et la disponibilité des matériaux constituaient un obstacle à l'adoption croissante de l'impression 3D au sein de leurs organisations1.

Favoriser l'adoption grâce à des matériaux, processus et machines (MPM) intégrés

Jabil va évaluer, qualifier et valider les matériaux, en parallèle avec les machines et processus certifiés, dans le cadre d'une solution MPM intégrée faisant correspondre les performances spécifiques des pièces aux exigences de l'application. Cette approche exhaustive assure une visibilité accrue sur les matériaux uniques tout en réduisant le délai de commercialisation et le coût, de manière à produire les pièces de la meilleure qualité.

En outre, le leadership et la rigueur de fabrication de Jabil dans l'adoption de plateformes d'impression 3D ouvertes, optimiseront les performances des matériaux spécifiques sur de nombreuses imprimantes 3D. Soutenue par un demi-siècle d'expérience de fabrication et par une grande notoriété parmi des clients, technologies et secteurs variés, Jabil est idéalement positionnée pour élargir l'envergure de la fabrication additive.

Un nouveau centre d'innovation des matériaux s'ouvre dans le Minnesota

Afin de fournir des solutions 3DP complètes en un seul endroit, Jabil a ouvert un Centre d'innovation des matériaux dans le Minnesota, regroupant les formulations de polymères, le développement de composants et la certification ISO 9001 du système de gestion de la qualité (QMS). Les ingénieurs de fabrication, chimistes, scientifiques des matériaux et experts de la production consulteront les clients, s'appuieront sur les innovations en science des matériaux de Jabil et surveilleront chaque étape de la réalisation des poudres et filaments personnalisés.

Par rapport à ce qui est actuellement disponible, l'itération rapide ainsi que la production certifiée de ces matériaux usinés permettront aux clients de passer plus rapidement du prototypage à la fabrication. La liste des spécificités à valeur ajoutée comprend, notamment et sans limitation des caractéristiques renforcées d'ingeniérie, de retardateur de flamme, de conduction, de lubrification, et d'électrostatique dissipative (ED). Une gamme complète de services est également disponible, dont la composition, l'extrusion et la création de poudres, ainsi qu'une complète intégration système sur des plateformes ouverte standard prises en charge par des équipement de fabrication de filament fusionné (Fused Filament Fabrication, FFF), de frittage sélectif par laser (Selective Laser Sintering, SLS), et de frittage grande vitesse (High-Speed Sintering, HSS).

« En tant que leader émergent de la fabrication numérique, Jabil élimine les principaux obstacles à la fourniture de solutions de fabrication fiables, certifiables et traçables pour la fabrication additive », a ajouté Richard D'Aveni, professeur à Dartmouth Tuck et auteur du nouveau livre THE PAN-INDUSTRIAL REVOLUTION: How New Manufacturing Titans Will Transform the World. « En interconnectant de manière transparente les imprimantes 3D, les processus et matériaux sur l'ensemble de son réseau de fabrication additive mondial, Jabil est en parfaite position pour propulser tout le marché de la fabrication additive, de manière à la fois rapide et souple ».

Disponibilité

Les matériaux usinés Jabil seront disponibles à partir de ce mois par le biais des partenaires de distribution, dont Channel Plastics et Channel Prime Alliance. Les profils d'impression pour les matériaux usinés Jabil seront également disponibles via le logiciel Ultimaker Cura avec des liens vers les partenaires de distribution de Jabil.

Ressources complémentaires

À propos de Jabil

Jabil (NYSE : JBL) est une société de solutions produits fournissant des services complets de conception, fabrication, chaîne d'approvisionnement, et gestion de produits. Exerçant ses activités depuis plus de 100 sites répartis dans 29 pays, Jabil fournit à ses clients des solutions innovantes, intégrées et sur mesure, dans un large éventail de secteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur jabil.com.

1 L'étude de Jabil menée par Dimensional Research « Current State of Additives and 3D Printing » (Situation actuelle des additifs et de l'impression 3D), janvier 2019.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 18:20 et diffusé par :