Avis aux médias - La ministre Wilson-Raybould visite Vancouver, Victoria et Comox





VANCOUVER, le 22 janv. 2019 /CNW/ - L'honorable Jody Wilson-Raybould, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, visitera le Lower Mainland et l'île de Vancouver cette semaine afin de rencontrer des vétérans, des intervenants et organisations partenaires pour discuter des priorités qui concernent les vétérans.

Les représentants des médias sont invités à assister aux événements suivants :

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

Voici les détails :

Date : Le 23 janvier 2019 Heure : 10 h 00 Information : Visite de l'exposition sur les vétérans de guerre autochtones oubliés au Chinese Canadian Military Museum



Fermé aux médias.



Date : Le 23 janvier 2019 Heure : 13 h 00 Information : Annonce entourant le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille Lieu : L'Université de la Colombie-Britannique

Édifice Neville Scarfe, salle 310

2125 Main Mall

Vancouver (Colombie-Britannique)



Ouvert aux médias.



Date : Le 23 janvier 2019 Heure : 15 h 00 Information : Table ronde avec la filiale 177 de la Légion royale canadienne



Fermé aux médias.



Date : Le 24 janvier 2019 Heure : 13 h 30 Information : Visite avec des vétérans au Veterans Memorial Lodge à Broadmead



Fermé aux médias.



Date : Le 24 janvier 2019 Heure : 16 h 00 Information : Rencontre avec des vétérans à Cockrell House



Fermé aux médias.



Date : Le 25 janvier 2019 Heure : 8 h 00 Information : Cérémonie de dépôt de couronne Lieu : Cimetière des anciens combattants God's Acre

1190 route Colville

Victoria, C-B



Opportunité photo pour les médias



Date : Le 25 janvier 2019 Heure : 13 h 00 Information : Visite avec la 19e Escadre Comox



Fermé aux médias.

