Le gouvernement du Canada améliore l'accessibilité pour les personnes handicapées





CALGARY, le 22 janv. 2019 /CNW/ - La ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'une aide financière à près de 400 organismes partout au Canada dans le cadre de la composante projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité.

Grâce à des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada élimine les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à tous les aspects de la société canadienne, en veillant à ce que tous bénéficient du même accès et des mêmes possibilités.

La composante projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité appuie les projets de construction, de rénovation et de réaménagement qui visent à améliorer l'accessibilité dans les installations et les lieux où les personnes handicapées travaillent, participent aux programmes et reçoivent des services. Ce type de projets est réalisé dans des petites entreprises, des centres communautaires, des églises, des parcs et des terrains de jeu partout au Canada.

Dans le cadre de l'appel de propositions du Fonds pour l'accessibilité de 2018 pour les projets de petite envergure, les organismes admissibles pouvaient présenter une demande de financement pour un montant maximal de 100 000 $ par projet dans le cadre de deux volets : Accessibilité dans les communautés et Accessibilité en milieu de travail.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu à Evergreen Community SPACES, l'un des centaines d'organismes qui reçoivent un financement cette année. Grâce à un montant de 72 329 $ du Fonds, l'organisme rénovera son entrée principale en installant une rampe et des ouvre-portes automatiques, et apportera des améliorations à ses toilettes du rez-de-chaussée afin de les rendre plus accessibles.

Alors qu'elle était à Calgary, la ministre Qualtrough a aussi visité les locaux de l'Autism Calgary Association et de la Calgary Scope Society, deux organismes qui ont reçu du financement du Fonds dans le cadre de l'appel de propositions de 2017. Grâce à ce soutien, ces organismes sont maintenant plus accessibles aux résidents de Calgary.

Le projet de Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est actuellement à l'étude au Sénat, est une autre mesure concrète prise par le gouvernement du Canada pour éliminer les obstacles à l'accessibilité. Ce projet de loi vise à favoriser de vastes changements organisationnels et culturels à l'échelle du Canada, tout en cernant, éliminant et prévenant les obstacles dans certains secteurs prioritaires.

Citations

« Les programmes comme le Fonds pour l'accessibilité existent pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent participer et contribuer pleinement à la société dans la même mesure que les autres. Grâce à ce financement et à des partenariats avec divers organismes partout au pays, nous bâtissons un Canada plus inclusif et accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« L'organisme Evergreen Community SPACES est ravi de bénéficier de cet investissement. Depuis plus de 25 ans, notre organisme cherche à susciter le plaisir d'apprendre grâce à ses programmes et à l'utilisation de ses espaces inclusifs et sans pareil. Grâce au soutien du gouvernement fédéral, nous pouvons réaliser les améliorations de l'accès à nos installations, des projets prévus depuis plusieurs années. Ces améliorations permettront d'accroître encore davantage les possibilités de rejoindre divers membres, souvent sous-représentés, de la communauté de Calgary. L'annonce d'aujourd'hui est donc pour nous une excellente nouvelle! »

- Sean Fraser, directeur général

Les faits en bref

Le volet Accessibilité dans les communautés du Fonds pour l'accessibilité prévoit du financement pour des projets de construction, de rénovation et de réaménagement qui aident à améliorer l'accessibilité et la sécurité des installations et des aménagements communautaires, de sorte que les personnes handicapées puissent accéder aux programmes et services. Cela comprend notamment la mise en place de technologies de l'information et des communications, destinées à un usage communautaire, qui éliminent les obstacles systémiques à l'accessibilité.

Dans le cadre du volet Accessibilité en milieu de travail, du financement est versé pour des projets de construction, de rénovation et de réaménagement de lieux de travail, y compris la mise en place de technologies de l'information et de communication accessibles dans le cadre du travail, visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité des personnes handicapées.

Depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, le gouvernement du Canada a appuyé plus de 3 500 projets d'accessibilité, ce qui a permis d'aider des milliers de Canadiens en améliorant leur accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur communauté.

création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, le gouvernement du a appuyé plus de 3 500 projets d'accessibilité, ce qui a permis d'aider des milliers de Canadiens en améliorant leur accès aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur communauté. Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de financement lors d'appels de propositions périodiques. Les bénéficiaires de financement dans le cadre de la composante projets de moyenne envergure et de la composante innovation jeunesse du Fonds seront annoncés au cours des prochains mois.

En 2018-2019, le budget annuel des subventions et contributions du Fonds pour l'accessibilité est passé à 20,65 millions de dollars, car le budget de 2017 prévoyait 77 millions de dollars de plus sur 10 ans. Ces fonds ont permis d'élargir la portée du programme et d'appuyer davantage de projets de petite et de moyenne envergure, y compris des propositions de projets axés sur les jeunes, afin d'améliorer l'accessibilité dans les communautés et les milieux de travail canadiens.

L'amélioration du Fonds pour l'accessibilité s'inscrit dans le plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement du Canada , dans le cadre duquel celui-ci investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

Bâtir un Canada accessible pour les personnes handicapées

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 17:48 et diffusé par :