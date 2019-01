Bombardier reconnue comme un leader en durabilité, retenue parmi les 100 entreprises les plus durables de l'indice mondial Global 100 de Corporate Knights





MONTRÉAL, 22 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX:BBD.B) a été reconnue comme un leader en durabilité par Corporate Knights Inc., société de médias et de recherche basée à Toronto.



L'annonce a été faite plus tôt aujourd'hui au Forum économique mondial à Davos, en Suisse, alors que Corporate Knights publiait sa 15e liste annuelle des entreprises les plus durables au monde. Le classement résulte d'une analyse rigoureuse de 7500 entreprises du monde entier avec des revenus annuels de 1 milliard $ ou plus.

Retenue parmi les 25 entreprises les plus durables, Bombardier est à la fois l'entreprise canadienne la mieux placée et le chef de file des entreprises de transport. Parmi les domaines où Bombardier a une performance digne de mention se trouvent sa capacité d'innovation, ses normes élevées de sécurité et ses revenus tirés de sources respectueuses de l'environnement (c'est-à-dire les revenus associés aux les produits et services ayant des bénéfices environnementaux évidents, comme les solutions ferroviaires de Bombardier réduisant la consommation d'énergie et les émissions de CO 2 ).

« Nous sommes très fiers de faire partie de l'indice Global 100 de 2019. Cela souligne notre engagement en faveur de la durabilité alors que nous exécutons notre plan de redressement, a dit Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Chez Bombardier, nous aidons le monde à progresser en concevant, construisant et entretenant les avions et les trains les plus novateurs et les plus écologiques au monde. De plus, nous nous sommes engagés à le faire de manière responsable, éthique et rentable. »

Dans le monde entier, les produits de Bombardier relient les gens, appuient le commerce mondial et rendent le développement urbain plus durable. « Comptant parmi les plus importants fournisseurs de solutions de transport sur rail, Bombardier joue un rôle important pour faire de la mobilité durable une réalité chaque jour pour la moitié d'un milliard de personnes. Nous saluons leur contribution à la durabilité et sommes impatients de suivre leurs progrès à l'avenir », déclaré Toby A.A. Heaps, chef de la direction et éditeur en chef, Corporate Knights.

Pour plus d'information sur l'indice des entreprises les plus durables au monde Global 100, y compris le classement et la méthodologie, veuillez consulter www.corporateknights.com .

Pour plus information sur l'approche et la performance de Bombardier en matière de durabilité, consultez notre Rapport d'activité sur bombardier.com .

À propos de Bombardier

Bombardier est le leader mondial de la fabrication d'avions et de trains. Regardant vers l'avenir tout en repoussant les limites du présent, Bombardier fait évoluer la mobilité en répondant à la demande mondiale en moyens de transport plus efficaces, plus durables et plus agréables. Notre leadership résulte d'un vaste éventail de véhicules, de services et, surtout, de nos employés.

Le siège social de Bombardier est situé à Montréal, au Canada et nos actions (BBD) se négocient à la Bourse de Toronto. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2016, nos revenus ont été de 16,3 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

Notes aux rédacteurs

Pour recevoir nos communiqués de presse, visitez notre section de fil RSS .



Bombardier est une marque de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Pour information

Simon Letendre

Gestionnaire,

Relations avec les médias et affaires publiques

Bombardier Inc.

+1 514 861 9481

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 17:50 et diffusé par :