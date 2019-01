Tradeshift annonce une année record et une croissance exceptionnelle dans toutes les catégories en ce début d'année 2019





Tradeshift, leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, a annoncé aujourd'hui ses résultats du quatrième trimestre 2018, lesquels enregistrent un onzième trimestre de croissance consécutive et d'objectifs dépassés.

Parmi les statistiques de croissance du quatrième trimestre de Tradeshift publiées aujourd'hui, on relève notamment :

Une augmentation de 250 % des prises de commandes en glissement annuel

Une augmentation de la valeur totale des nouveaux contrats de 59 millions USD au 4e trimestre

Un chiffre d'affaires (sur 12 mois) en hausse de 178 % en glissement annuel

Un total brut des marchandises (TBM) qui a plus que doublé, augmentant de 112 %, en glissement annuel

Tradeshift Go a connu une forte croissance avec la signature de 12 contrats au T4

Signé avec le partenaire d'application Transfermate, pour permettre aux clients de Tradeshift de recevoir et d'effectuer facilement des paiements en devises étrangères

Élargi son écosystème de partenaires avec deux partenaires BPO supplémentaires signés

Le registre des clients de l'entreprise a poursuivi sa forte croissance ce trimestre en ajoutant un record de 49 nouveaux clients, parmi lesquels Charter Hall, HSBC, Econocom et d'autres.

« 2018 fut une année opérationnelle de tous les records pour nous, » a déclaré Christian Lanng, PDG et cofondateur de Tradeshift. « C'est tellement gratifiant de voir d'immenses sociétés mondiales du Fortune 500 reconnaître les transformations qu'elles peuvent apporter à leurs entreprises à l'aide de la plateforme Tradeshift. La preuve par les chiffres : les contrats que nous avons signés cette année étaient incroyables. Je ne pense pas que nous allons ralentir d'ici peu. »

Faits marquants de l'exercice 2018 :

Levée de 300 millions USD dans le cadre d'un financement de Série E mené par Goldman Sachs et Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments). Les participations supplémentaires provenaient de HSBC, H14, GP Bullhound et de Grey Swan, une nouvelle société de capital-risque créée par les fondateurs de Tradeshift. Avec ce nouveau cycle de financement, le financement total de Tradeshift a atteint plus de 400 millions USD, portant ainsi la valorisation de la société à 1,2 milliard USD.

HSBC, Santander et d'autres grandes banques se sont associées à Tradeshift Pay, la nouvelle solution de paiement de bout en bout de la société. Le lancement a été suivi par l'annonce de six mises à jour majeures sur les produits, y compris un paiement anticipé indépendant des bailleurs de fonds, l'utilisation de l'IA pour accélérer le processus AP et la technologie de financement basée sur la blockchain.

Ajouté plus de 100 nouveaux clients parmi lesquels Hertz, Shiseido, ECU et des leaders du Fortune 500 dans les secteurs de l'habillement de détail, de l'agriculture, de l'ingénierie et de la construction, de l'hôtellerie, des voyages et de la livraison de produits alimentaires.

Élargi et étendu son activité avec des clients tels que ADM, DPDHL, Vorwerk, Hilti, NHS SBS, et bien d'autres encore

Agrandi son écosystème d'applications en ajoutant un partenariat clé avec Coface, un assureur-crédit opérant à l'échelle mondiale, lancé l'application FRDM (anciennement nommée Made In a Free World) pour aider les entreprises à détecter et limiter le trafic d'êtres humains dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et signé un contrat avec Transfermate en tant que Partenaire d'application pour organiser les paiements transfrontaliers. Parmi certains autres partenariats d'applications ayant été ajoutés lors de l'exercice fiscal 2018 se trouvaient Kompany, FreightOS et VATBox

À propos de Tradeshift

Tradeshift dynamise l'innovation dans la chaîne d'approvisionnement pour l'économie connectée numériquement. En tant que leader des paiements pour les chaînes d'approvisionnement et les places de marché, la société aide les acheteurs et les fournisseurs à numériser toutes leurs transactions commerciales, à collaborer sur tous les processus et à se connecter à n'importe quelle application de chaîne d'approvisionnement. Plus de 1,5 million d'entreprises réparties dans 190 pays font confiance à Tradeshift pour traiter plus d'un demi-billion USD en valeur transactionnelle, ce qui en fait le plus grand réseau commercial mondial pour l'achat et la vente. Découvrez le commerce pour tous sur tradeshift.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

