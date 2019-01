Citi annonce sa première émission d'obligations "Green Bond"





Citi a annoncé aujourd'hui l'émission de sa première obligation "Green bond", qui vient renforcer son engagement en faveur de financements environnemental et climatique. Cette obligation financera l'énergie renouvelable, les transports durables, la qualité et la conservation de l'eau, l'efficacité énergétique et les projets de bâtiments écologiques financés dans le cadre de son objectif de financement environnemental de 100 milliards d'USD .

Dans le cadre de cette émission, dont le prix a été fixé le 22 janvier 2019, Citi a émis des bons à taux fixes à trois ans pour un milliard d'euros. Cette transaction marque la première offre d'obligations "Green bond" de Citigroup Inc.

"Nous sommes fiers de débuter l'année avec le lancement de notre première obligation Green bond," a déclaré Jamie Forese, président de Citigroup et directeur du Groupe de Clients institutionnels. " Cette transaction représente une prochaine étape importante pour accroître l'engagement de Citi en faveur d'une croissance durable. Cette obligation améliore encore notre expertise dans le domaine des Green bonds, renforce nos partenariats avec nos clients du monde entier et répond à l'intérêt croissant des investisseurs dans le domaine de la finance durable," a-t-il poursuivi.

En 2015, Citi a annoncé un objectif de financement environnemental de 100 milliards d'USD afin de financer et de faciliter 100 milliards d'USD sur 10 ans pour soutenir les solutions environnementales et accélérer la transition globale vers une économie à faible émission de carbone. Citi a également récemment annoncé qu'elle puisera l'énergie renouvelable de 100% de ses besoins énergétiques globaux d'ici 2020. Ces deux initiatives s'inscrivent dans le cadre de la contribution de Citi à faire progresser les objectifs de développement durables des Nations Unies. . Il s'agit également des objectifs clés de la Stratégie de progrès durable de Citi, qui fixe les principes directeurs, les priorités et les ambitions de Citi dans le domaine du financement de l'environnement, de la gestion des risques environnementaux et sociaux, ainsi que les opérations et la chaîne d'approvisionnement de la société.

"Depuis la création conjointe des Principes du Green bond en 2014, Citi a joué un rôle majeur dans le développement du marché de ce type d'obligations, et nous sommes impatients de conserver notre engagement alors que ce marché continue de croître," a déclaré Michael Verdeschi, trésorier de Citi.

Dans le cadre des Green Bonds de Citi les critères éligibles d'un point de vue environnemental ont été définis comme suit: énergie renouvelable, efficacité énergétique, transports durables, qualité et conservation de l'eau, et bâtiments écologiques. La société de conseil Sustainalytics a examiné le cadre des Green Bond de Citi et a confirmé, par le biais de son avis secondaire, qu'il est conforme aux objectifs généraux de durabilité de Citi et aux principes Green Bond de l'ICMA.

Citi, banque de premier plan mondial, revendique près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux consommateurs, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services financiers, dont des services bancaires et de crédit pour les particuliers, des services bancaires d'investissement et pour les entreprises, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine.

