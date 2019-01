Placements Mackenzie annonce des fusions de fonds Quadrus





TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie et Services d'investissement Quadrus ltée ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une assemblée extraordinaire qui s'est tenue hier, lors de laquelle les investisseurs ont approuvé les fusions de fonds suivantes en vue de simplifier les produits offerts aux investisseurs dans le cadre de la Gamme de fonds Quadrus :

Le fonds existant (en dissolution) sera fusionné dans (fonds prorogé) Fonds d'obligations à rendement réel (Portico) Fonds d'obligations de base (Portico) Catégorie actions canadiennes Catégorie dividendes canadiens (Laketon) Catégorie actions américaines et

internationales Catégorie Actions mondiales toutes

capitalisations (Setanta) Catégorie Spécialisés américains

et internationaux Catégorie Actions mondiales toutes

capitalisations (Setanta) Fonds de valeur américain (Gestion des

capitaux London) Fonds de valeur américain (Putnam)

Ces fusions seront mises en oeuvre le 8 février 2019 ou aux environs de cette date.

Les fusions proposées suivantes n'ont pas reçu l'approbation des investisseurs et ne seront pas mises en oeuvre :

Fonds en dissolution proposé Fonds prorogé proposé Fonds d'obligations à court terme (Portico) Fonds du marché monétaire Catégorie titres spécialisés nord-américains Catégorie Mackenzie Moyennes

capitalisations américaines

À propos de Services d'investissement Quadrus ltée

Services d'investissement Quadrus ltée (« Quadrus ») est l'un des plus importants courtiers en épargne collective au Canada. Quadrus est membre du groupe de sociétés de Great-West Lifeco Inc., qui comprend La GreatWest, compagnie d'assurance-vie, la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie et La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. La Gamme de fonds Quadrus est distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée.

À propos de la Gamme de fonds Quadrus

La Gamme de fonds Quadrus est gérée par Placements Mackenzie et distribuée exclusivement par Services d'investissement Quadrus ltée. Placements Mackenzie offre ses services de placement aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM).

À propos de Placements Mackenzie

Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services de gestion des placements et des services connexes. Gérant un actif de 129,5 milliards de dollars au 31 décembre 2018, Placements Mackenzie offre ses services aux investisseurs individuels et institutionnels par l'intermédiaire de nombreux réseaux de distribution. Placements Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM). La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de services financiers au Canada avec un actif sous gestion total de 149,1 milliards de dollars au 31 décembre 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

