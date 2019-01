Placements Mackenzie annonce les résultats d'assemblées extraordinaires portant sur des fusions de fonds et une modification aux objectifs de placement





TORONTO, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Placements Mackenzie annonce les résultats d'assemblées extraordinaires tenues hier lors desquelles les investisseurs ont approuvé deux fusions de fonds qui viendront rationaliser la gamme de produits Mackenzie et en faciliter la navigation par les investisseurs :

Les fusions entreront en vigueur le 8 février 2019 ou aux environs de cette date.

Par ailleurs, lors de ces assemblées, un changement d'objectifs de placement de la Catégorie Mackenzie Dividendes grandes capitalisations canadiennes (un fonds prorogé) a également été approuvé afin de permettre à celle-ci d'investir la quasi-totalité de ses actifs dans des titres de fonds communs de placement, plutôt que (ou en plus) d'investir directement dans des titres. Ce changement est maintenant en vigueur.

