Consigne pour le verre - La Couronne-Sud demande à la CMM de respecter sa propre structure de gouvernance





SAINT-CONSTANT, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Loin d'être contre l'idée d'instaurer une consigne sur le verre ni de l'élargir aux bouteilles d'eau ou à davantage de cannettes d'aluminium, la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud souhaite rappeler à la CMM que les élus mandatés pour étudier la question n'ont pas encore déposé leurs recommandations. Il est donc prématuré de communiquer un positionnement alors que les villes n'ont pas encore eu l'occasion de se prononcer, et malavisé de laisser sous-entendre le contraire.

« Il est faux de prétendre que ''82 villes réclament la consigne pour le verre'' alors que la question fait présentement l'objet d'intenses discussions », a indiqué M. Jacques Ladouceur, président de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud, rappelant au passage que son organisation regroupe la moitié des municipalités de la CMM. « Nous ne sommes pas contre l'idée d'élargir la consigne ou d'en augmenter les tarifs, mais la CMM doit faire preuve de respect et avoir la courtoisie de laisser les membres de la Commission de l'environnement terminer leur travail avant de laisser sous-entendre que la cause est entendue. D'ailleurs, plusieurs informations circulant présentement au sujet de la consigne doivent encore être validées », a ajouté Monsieur Ladouceur.

« La problématique mérite d'être étudiée très attentivement et avec sérieux, et je n'ai pas du tout apprécié d'apprendre à travers les médias que la question était réglée dans la tête de la CMM », a quant à elle affirmé Madame Lise Michaud, représentante de la Couronne-Sud et, incidemment, vice-présidente de la Commission de l'environnement. « Les membres de la Commission de l'environnement font un travail rigoureux présentement et la moindre des choses serait de leur laisser terminer celui-ci dans un climat qui leur permettrait de sentir que leur rôle est pris en considération », a renchéri Madame Michaud.

Rappelons que le comité exécutif de la CMM a confié l'automne dernier à la Commission de l'environnement le mandat de proposer des modifications au Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles, en réponse à la crise qui touche la collecte des matières recyclables. Si mené à terme, ce mandat déboucherait sur le dépôt d'un projet de règlement au conseil de la CMM. Par la suite, plusieurs étapes prescrites par la Loi devraient être suivies, notamment la tenue d'une consultation publique.

À propos

La Couronne-Sud est l'un des cinq secteurs formant la Communauté métropolitaine de Montréal. Représentant 40 des 82 municipalités concernées et touchant six MRC, elle prend position, à travers la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud, notamment sur les enjeux de mobilité, de transport, de développement économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de gestion des matières résiduelles. Par l'entremise de ses représentantes et de ses représentants élus, la Table défend et fait connaitre les consensus et positions stratégiques dont elle se dote auprès des diverses instances, tant sur l'échiquier métropolitain qu'auprès des gouvernements du Québec et du Canada.

