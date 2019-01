Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest collaborent pour améliorer l'accès au traitement pour les personnes aux prises avec un trouble lié à l'utilisation de substances





OTTAWA, le 22 janv. 2019 /CNW/ - La crise des opioïdes continue d'avoir des effets dévastateurs sur les personnes, les familles et les collectivités partout au pays. Sans un accès accru à des options de traitement efficaces et fondées sur des données probantes, les gens continueront d'être à risque de surdose.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre fédérale de la Santé, le député Michael McLeod et l'honorable Glen Abernethy, ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé une entente bilatérale dans le cadre du Fonds de traitement d'urgence du gouvernement du Canada.

L'entente prévoit un investissement de plus de 760 000 $ (à savoir 500 000 $ par le gouvernement du Canada et 266 171 $ par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest) afin d'accroître l'accès aux services de traitement des troubles liés à l'utilisation de substances.

Les fonds serviront à :

améliorer l'accès au traitement par agonistes opioïdes;

accroître la formation et les connaissances des praticiens au sujet des troubles liés à l'utilisation de substances grâce à des possibilités d'apprentissage spécialisé;

aider à cerner les points forts et les lacunes des ressources de traitement dans les collectivités et les centres régionaux hors de Yellowknife ;

; engager des professionnels de la santé supplémentaires dans les Territoires du Nord-Ouest pour répondre aux besoins en traitement des troubles liés à l'utilisation des opioïdes.

Le gouvernement du Canada et ses partenaires reconnaissent qu'un meilleur accès au traitement aidera les personnes aux prises avec des problèmes de consommation de substances, y compris dans les collectivités éloignées du Nord du Canada, à vivre une vie plus saine.

« Les surdoses d'opioïdes continuent d'avoir des répercussions dévastatrices dans les collectivités de partout au pays. L'entente signée aujourd'hui avec les Territoires du Nord-Ouest fournira des ressources pour lutter contre les troubles liés à la consommation de substances dans les collectivités situées à l'extérieur du grand centre urbain et améliorera l'accès aux ressources disponibles à Yellowknife à ce jour. Nous continuons de travailler ensemble de façon globale et concertée pour aider les Canadiens à avoir accès aux traitements et aux mesures de soutien en cas de troubles liés à l'utilisation de substances. »

Michael McLeod

Le député fédéral pour Territoires du Nord-Ouest

« Nous sommes déterminés à réduire la prévalence de la dépendance aux opioïdes chez les Ténois de même que les effets de cette dépendance sur eux. L'extension de notre programme de traitement d'entretien aux opioïdes, intégré et respectueux des valeurs culturelles, dans de petites collectivités aidera nos résidants qui vivent avec des dépendances et leur offrira une autre option de traitement. »

L'honorable Glen Abernethy

Ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest

