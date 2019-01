La ministre Ng souligne à Winnipeg la réduction par le gouvernement du Canada du taux d'imposition fédéral des petites entreprises





La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations rencontrera des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs pour discuter du soutien fédéral à la petite entreprise

WINNIPEG, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Les PME représentent 98 % de toutes les entreprises canadiennes et emploient quelque 8 millions de vaillants Canadiens d'un océan à l'autre. Elles forment l'épine dorsale de notre économie et sont essentielles à la classe moyenne.

Aujourd'hui, la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, a rencontré des entrepreneurs et des propriétaires de petite entreprise à Winnipeg pour souligner ce que fait le gouvernement du Canada pour faciliter le démarrage et l'expansion des petites entreprises et les aider à accéder à de nouveaux marchés.

La ministre Ng a rencontré des chefs d'entreprise au World Trade Centre Winnipeg pour discuter d'exportation. Elle a ensuite visité de petites entreprises locales avec le député Doug Eyolfson et s'est jointe plus tard à des chefs d'entreprise autochtones et au député Robert-Falcon Ouellette pour participer à une table ronde organisée par la Chambre de commerce de Winnipeg (anglais). Par la suite, la ministre et le maire de Winnipeg, Brian Bowman, ont visité des membres locaux de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. La ministre a conclu sa visite à Winnipeg en participant à une table ronde en compagnie de chefs d'entreprise de la Chine et du Canada, organisée par le député Terry Duguid, et à une célébration anticipée du nouvel an lunaire.

Lors de ses rencontres, la ministre Ng a souligné les nombreuses initiatives du gouvernement qui visent à faciliter la tâche aux petites entreprises :

la réduction du taux d'imposition fédéral des petites entreprises à 9 %, ce qui est l'un des taux les moins élevés au monde;

la réduction des frais imposés par les sociétés émettrices de cartes de crédit aux entreprises quand leurs clients utilisent des cartes de crédit;

l'accès à plus d'un milliard et demi de nouveaux clients grâce à des accords commerciaux comme l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste et l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (le nouvel ALENA);

le droit des entreprises d'amortir immédiatement, à des fins fiscales, le coût total du matériel désigné de production d'énergie propre;

l'Incitatif à l'investissement accéléré, qui permettra aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs de l'économie de déduire une plus grande part du coût de biens nouvellement acquis dans l'année où l'investissement est effectué;

l'investissement de 2 milliards de dollars en vue de doubler le nombre d'entreprises détenues par des femmes d'ici 2025;

l'élimination de plus de 450 exigences réglementaires fédérales qui imposent un fardeau administratif aux entreprises.

Citations

« Notre gouvernement est un allié des petites entreprises. Il s'efforce de réduire la paperasse pour les propriétaires de petite entreprise et de les aider à démarrer leur entreprise, à lui faire prendre de l'expansion ou à se lancer dans de nouveaux marchés. Lorsque les petites entreprises à Winnipeg et partout ailleurs au pays réussissent, elles stimulent notre économie et créent des emplois pour la classe moyenne. »

-- La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng

« Il faut beaucoup de courage pour démarrer une entreprise. Les Canadiens qui se lancent en affaires y consacrent de longues heures et doivent faire face à de nombreux défis. Le gouvernement du Canada est là pour aider les propriétaires de petite entreprise, comme ceux de Winnipeg, et il est résolu à les aider à réussir. C'est dans cette optique que nous avons réduit à 9 % le taux d'imposition des petites entreprises canadiennes. Celles-ci ont maintenant le taux d'imposition le plus bas au monde. Cela représente une économie annuelle allant jusqu'à 7 500 $ pour les propriétaires de petites entreprises. »

-- Le député de Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley, Doug Eyolfson

« Winnipeg compte des quartiers qui connaissent une croissance des plus rapides, et nous apercevons plusieurs nouvelles petites entreprises y faire leur début et à prospérer au sein de nos communautés. Notre gouvernement a baissé le taux d'imposition pour les petites entreprises de 11 % à 9 %, le classant au premier rang des pays du G7 avec le taux d'imposition le plus bas. Les actions de notre gouvernement aident les entrepreneurs, y compris des femmes propriétaires de petites entreprises, à créer et gérer des entreprises prospères et à contribuer à notre économie. »

-- Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire de la ministre de la Condition féminine

« Il faut du courage pour démarrer une petite entreprise et, durant ce parcours, les gens ont besoin de l'aide de leur famille, de leur communauté et certainement de leur gouvernement. C'est pourquoi notre gouvernement a baissé le taux d'imposition des petites entreprises de 11% à 9 %, le plus bas du G7. Notre communauté est le coeur du Canada, et ses propriétaires d'entreprises continueront d'être un bel exemple de persévérance et de détermination. »

-- Le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette

