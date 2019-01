Le gouvernement du Canada appuie les entreprises autochtones du Manitoba





L'atelier d'approvisionnement des entreprises de la Chambre de commerce autochtone réunit des leaders du gouvernement et d'entreprises autochtones pour qu'ils échangent des pratiques exemplaires.

WINNIPEG, le 22 janv. 2019 /CNW/ - Le Canada fonctionne le mieux quand tout le monde participe à son économie, y compris la communauté croissante d'entreprises autochtones. Le gouvernement du Canada appuie les efforts de la Chambre de commerce autochtone visant à contribuer à l'accélération de la croissance des entreprises autochtones du Manitoba grâce à une compréhension améliorée des processus d'approvisionnement du gouvernement fédéral.

L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, a annoncé le versement d'une aide financière de 15 500 $ à la Chambre de commerce autochtone pour la présentation d'un atelier d'approvisionnement des entreprises. Plus tard aujourd'hui, elle discutera d'occasions qui peuvent aider à favoriser et à faire croître les petites entreprises autochtones.

Grâce à son atelier d'approvisionnement des entreprises, la Chambre de commerce autochtone vise à réunir des membres de la communauté des affaires autochtones et des leaders de l'industrie et du gouvernement afin d'en apprendre davantage sur les pratiques d'approvisionnement du gouvernement fédéral.

Citations



« Dans le cadre de notre partenariat avec la Chambre de commerce autochtone, nous veillons à ce que les entrepreneurs autochtones du Manitoba disposent des outils et des ressources dont ils ont besoin pour connaître du succès dans l'écosystème compétitif de l'approvisionnement. Grâce à cet atelier, nous créerons des occasions de croissance et de succès pour les entreprises autochtones. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada

« Je suis heureuse de voir le partenariat entre le gouvernement du Canada et la Chambre de commerce autochtone. L'atelier d'approvisionnement des entreprises aidera les entreprises appartenant à des Autochtones à profiter d'occasions d'approvisionnement du gouvernement fédéral qui les aideront à croître et à prendre de l'expansion. »

- L'honorable Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Le soutien qu'offre le gouvernement du Canada à cette initiative de la Chambre de commerce autochtone, dont les valeurs reposent sur les sept enseignements sacrés d'amour, de respect, de courage, d'honnêteté, de sagesse, d'humilité et de vérité, aidera les entreprises autochtones à élargir leurs intérêts et leur capacité sur le plan des affaires. »

- Robert-Falcon Ouellette, député de Winnipeg-Centre

« La Chambre de commerce autochtone est très heureuse d'être en mesure d'améliorer l'approvisionnement dans notre marché au profit de nos membres et non-membres. Le soutien de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada nous aide à rendre cet événement possible. Nous nous réjouissons de ce partenariat continu. »

- Darrell Brown ICD.D, président, Chambre de commerce autochtone

