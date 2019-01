Maternelles 4 ans - Des nuances à considérer selon la CSQ





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) prend acte des propos du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, qui affirme ce matin dans les médias que les maternelles 4 ans ne seront pas implantées « à tous les coins de rue ».

« Le gouvernement de la CAQ nuance sa position ce matin et pour nous il reste beaucoup de travail à faire dans ce dossier. Notre position concernant la complémentarité avec le réseau public des services éducatifs à la petite enfance semble avoir été partiellement entendue par le nouveau gouvernement. Nous rappelons aux deux ministres, de l'Éducation et de la Famille, que nous réclamons toujours que ce déploiement se fasse en milieu défavorisé et rejoigne les enfants qui ne bénéficient d'aucun service éducatif à la petite enfance. Notre priorité est que tous les enfants puissent avoir accès à des services éducatifs et que l'on s'assure qu'ils soient de qualité », souligne Sonia Ethier, présidente de la CSQ.

Cette dernière suivra attentivement l'évolution du dossier dans les prochaines semaines.

Rappelons que la CSQ, organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance, a toujours revendiqué que le déploiement des maternelles 4 ans soit fait en milieu défavorisé et vise les enfants qui ne fréquentent pas déjà le réseau public des services éducatifs à la petite enfance.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

