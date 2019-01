Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région de la Côte-Nord, au Québec

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, rencontrera des dirigeants des communautés à Sept-Îles et visitera des installations qui ont profité de fonds du gouvernement du Canada en matière...

Le Circuit Yas Marina accueillera les pilotes de rallye les plus talentueux et les plus rapides au monde pour le tout premier CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA organisé sur l'île de Yas, à Abou Dabi. (Photo:...