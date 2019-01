Un appui financier important est accordé à une entreprise de Salaberry-de-Valleyfield et à un organisme d'accompagnement d'entreprises





Le gouvernement du Canada accorde plus d'un million de dollars à Atelier d'usinage Quenneville et à la Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC)

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Atelier d'usinage Quenneville est un chef de file dans la fabrication de pièces métalliques pour l'industrie ferroviaire et l'usinage de pièces pour l'industrie lourde. L'entreprise a bénéficié d'une contribution remboursable de 193 617 $ consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC pour assurer son expansion et améliorer sa compétitivité.

La Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire (CEDEC) est un organisme à but non lucratif qui appuie le développement entrepreneurial, touristique et celui des capacités communautaires, notamment dans les communautés de langue officielle en situation minoritaire du Québec.

Une contribution non remboursable de 900 000 $ lui est accordée en vertu de l'Initiative de développement économique (IDE) - Langues officielles afin de soutenir son projet « Small Business Support » voué au développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM).

Grâce à l'aide financière de DEC, Atelier d'usinage Quenneville a pu faire l'acquisition d'équipement de production numérique destiné à fabriquer des pièces métalliques complexes. La numérisation de sa production permettra d'accélérer la croissance de l'entreprise dans le secteur du matériel de transport et celui des grands travaux d'infrastructure, de créer des emplois de qualité et de renforcer sa compétitivité et son avantage concurrentiel auprès de grands donneurs d'ordres.

L'aide à la CEDEC permettra à l'organisme d'appuyer des entreprises, à les améliorer et à les faire croître grâce à un service de conseils d'affaires, des cours de vente et d'occasions de réseautage, et un service de mentorat. Cet appui vise à aider les entrepreneurs à prendre les bonnes décisions et à mettre en place des mesures qui stimuleront la croissance de leur entreprise. La CEDEC compte neuf bureaux à travers le Québec.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par le député de Lac Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, Richard Hébert.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi nous nous assurons que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

Citations

« Le gouvernement du Canada veut favoriser une société entrepreneuriale, créatrice et inclusive. Je me réjouis de l'aide financière consentie à la CEDEC pour le milieu entrepreneurial anglophone du Québec. Tout comme l'appui à Atelier usinage Quenneville, qui se démarque par son dynamisme, son audace et sa capacité d'innovation. Ce financement contribuera à générer de la croissance économique et des emplois de qualité. »

Richard Hébert, député de Lac Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« Nous avons pris l'engagement d'investir dans notre économie, de renforcer la classe moyenne et d'aider ceux qui travaillent fort pour en faire partie. C'est pourquoi nous soutenons les entrepreneurs, les propriétaires de petites entreprises et les organismes qui sont au coeur de la croissance économique des collectivités du Canada. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Atelier d`usinage Quenneville Inc. est fier de participer à l`essor économique et social de la région de Valleyfield depuis plus de 115 ans. C`est avec des partenaires comme DEC, entre autres, qu'elle a pu consolider sa place dans des secteurs clé de l'économie canadienne. Au cours de la dernière décennie, DEC a été impliqué à deux reprises dans des investissements majeurs en équipement à la fine pointe de la technologie. Nous serons toujours fiers d'avoir l'appui financier de DEC pour nos projets futurs. »

Renée Demers, présidente et propriétaire, Atelier d'usinage Quenneville inc.

« Accroître l'activité économique dans les collectivités contribue à la prospérité, actuelle et à plus longue échéance, du Québec et du Canada. L'investissement continu de DEC dans le programme Small Business Support (SBS) de la CEDEC aide les entrepreneurs à innover, à stimuler la croissance de leur entreprise et à produire une plus grande activité économique. Ceci s'avère particulièrement important pour le renforcement de la vitalité des communautés anglophones du Québec. Par l'entremise de cet investissement, la CEDEC continuera à offrir un appui personnalisé aux entrepreneurs, les aidant ainsi à réussir et à contribuer au bien-être de leur collectivité et de leur région. »

John Buck, président-directeur, Corporation d'employabilité et de développement économique communautaire

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir qui s'insère dans l'initiative de développement économique (IDE) du gouvernement du Canada vise à favoriser le développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) par diverses activités, dont l'innovation, l'entrepreneuriat, les partenariats et la diversification des activités économiques.

vise à favoriser le développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) par diverses activités, dont l'innovation, l'entrepreneuriat, les partenariats et la diversification des activités économiques. Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

