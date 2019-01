Soins à domicile - La ministre McCann doit s'expliquer et donner une directive claire pour améliorer les soins à domicile





QUÉBEC, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de santé publique, André Fortin, demande à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de donner une directive claire aux différents établissements de santé du Québec afin qu'ils puissent améliorer leur offre de services en soins à domicile.

En décembre dernier, Danielle McCann affirmait haut et fort qu'elle ouvrirait les budgets pour les soins à domicile afin de répondre « à tous les besoins ». Or, on constate aujourd'hui que cette information n'était ni attachée avec son ministère ni avec le Conseil du Trésor, que les budgets nécessaires pour réaliser cette promesse ne sont pas disponibles et qu'aucun service supplémentaire n'a été offert. La Coalition avenir Québec (CAQ) continue de faire de belles promesses aux Québécoises et aux Québécois, mais ne fait rien pour que ses promesses se réalisent.

Les soins à domicile procurent qualité de vie et stabilité aux patients, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle 850 millions de dollars supplémentaires y ont été investis au cours du dernier mandat. Rappelons également que plus de 1 500 professionnels de la santé travaillent dans les équipes de soins à domicile depuis 2014.

« La Coalition avenir Québec (CAQ) a le don de faire des promesses aux Québécois sans valider la possibilité de les réaliser. Mme McCann a promis aux citoyens que ces services seraient offerts, sans savoir combien cela coûterait, sans savoir si les ressources nécessaires étaient disponibles et sans jamais en donner la directive au ministère! On s'attend à plus de rigueur et de transparence de la part de la ministre. Les Québécois qui attendent ces soins sont en droit d'avoir l'heure juste quant au financement de ceux-ci. »

André Fortin, député de Pontiac et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé et de santé publique

