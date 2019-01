Les tickets pour le tout premier CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA organisé à Abou Dabi sont en vente





ABOU DABI, ÉAU, January 22, 2019 /PRNewswire/ --

Le Circuit Yas Marina accueillera les pilotes de rallye les plus talentueux et les plus rapides au monde pour le tout premier CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA organisé sur l'île de Yas, à Abou Dabi.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/811515/FIA_World_Rallycross_Championship.jpg )



Les tickets sont en vente dès maintenant pour la première d'une impressionnante série de 11 courses, organisées pour la toute première fois au Moyen-Orient dans le cadre d'un championnat.

Une autre première incroyable pour le circuit Yas Marina : le CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA 2019 accueillera la toute première course de nuit lors de laquelle les voitures s'attaqueront à un circuit doté de projecteurs conçu spécialement pour l'occasion.

Ayant lieu du 5 au 6 avril 2019, l'accueil du championnat international au Circuit Yas Marina permet de booster sa crédibilité en tant que « Carrefour des champions ».

Les tickets 2 jours (vendredi et samedi) offrent l'accès aux meilleurs événements sur la piste, hors piste et après la course, avec des sessions d'entraînement et de qualification, ainsi que l'accès à la course finale et aux courses caritatives. Les fans peuvent également se promener parmi les stands ouverts au public et d'expériences de rallycross spécialement créées pour l'occasion.

Lors de l'achat des tickets pour le CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA, les familles peuvent opter pour les fameux forfaits X-Parks Pass, afin de profiter pleinement de leur séjour sur l'île de Yas. Les tickets exclusifs permettent d'accéder de façon illimitée, du jeudi au dimanche, au Circuit Yas Marina, ainsi qu'à Ferrari World Abu Dhabi, Yas Water World ou Warner Bros World Abu Dhabi.

Les tickets pour le week-end commencent à 395 AED pour l'admission générale au North Grandstand, 595 AED pour le North Club Lounge et 1 495 AED pour le Yas Central Hospitality.

Le CHAMPIONNAT DU MONDE DE RALLYCROSS FIA est l'un des nombreux et incroyables événements de sport automobile qui se déroulent au circuit Yas Marina, y compris des championnats uniques, des courses d'endurance, des courses de dragsters, et bien sûr l'Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix de Formule 1, qui se tient à la fin de la saison.

Le temps d'un week-end, le Circuit Yas Marina accueillera un véritable festival d'événements sur piste et hors piste, d'activités familiales, de nombreuses possibilités de restauration, des courses de go-karts, des rencontres avec les pilotes, des concerts et des spectacles joués par des musiciens et artistes locaux, ainsi qu'un concert exclusivement réservé aux détenteurs de tickets, qui aura lieu après la course du vendredi. Davantage d'informations sur le concert d'après-course seront bientôt dévoilées.

Pour plus d'informations sur les tickets, les tarifs ou les packages, veuillez vous rendre sur le site : http://www.yasmarinacircuit.com

Communiqué envoyé le 22 janvier 2019 à 15:02 et diffusé par :