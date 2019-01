Avis aux médias - Conférence de presse : Reprises de logement : tentatives de fraudes démasquées!





MONTRÉAL, le 22 janv. 2019 /CNW Telbec/ - Le Comité logement de la Petite Patrie invite journalistes et locataires à venir entendre de nombreux ménages locataires des quartiers de la Petite Patrie, de Villeray et du Plateau Mont-Royal, qui exposeront en conférence de presse des tentatives frauduleuses de reprises de logement d'un couple de propriétaires et de leurs associés. Ces propriétaires utilisent différents stratagèmes pour contourner la loi et ont ainsi tenté de reprendre les logements d'une trentaine de locataires. Cette fois-ci, les locataires se sont unis et ont réussi à déjouer les tactiques spéculatives de leurs propriétaires.

Veuillez noter que des locataires ayant reçu des avis de reprises de logement seront disponibles pour des entrevues sur place.

Aide-mémoire : DATE : Mercredi 23 janvier 2019 HEURE : 11 h ENDROIT : Comité logement de la Petite Patrie

6839 Drolet, 2ème étage

Montréal

